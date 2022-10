Kiko Hernández abandona el plató de ‘Sálvame’: “Hasta aquí, se acabó”

Kiko Hernández, durante el programa Sálvame del pasado jueves, fue señalado por supuestamente mantener una relación junto a Fran Antón, su compañero de teatro y muy buen amigo. Aunque el colaborador lo ha negado en numerosas ocasiones, el programa ha hecho un informe para ver las verdades y mentiras de la historia que ha contado.

El colaborador de Sálvame lleva semanas desmintiendo la relación, asegurando que son solo amigos y que no hay nada más entre ellos. Durante el informe realizado por el programa, aparecía en pantalla la portada que Kiko Hernández hizo hace un tiempo con sus dos hijas en brazos.

Una de las colaboradoras del programa acusó a Kiko de pedir privacidad, cosa que él no ha tenido con otras personas nunca a lo largo de su vida. Sin embargo, esto al colaborador le dio igual y siguió pidiendo por favor a los paparazzi que dejen en paz a sus hijas y no les hagan fotos.

Kiko Hernández brota contra los paparazzis por fotografiarle junto a sus hijas: «¿Os da morbo? ¡Qué asco!» #YoMeRebelo19O pic.twitter.com/xskWiuBguB — 🌹Rosa M🌹🫂 RosMu (@RosaMMunoz) October 19, 2022

“Fotografías con mis hijas no, se las hacéis a vuestra madre. Parece que estáis enfermos, os da morbo fotografiar a dos niñas. Se me revuelve el estómago, que asco”, comentaba el colaborador muy enfadado.

Tras esto, el programa ponía de nuevo en la pantalla la portada del colaborador con sus hijas en brazos, esta vez con las caras pixeladas. Kiko no aguantó más y salió corriendo del plató mientras decía lo siguiente: “Mandé un comunicado después de esto, no. Cuando termine el tema de mis hijas entro…”.

Al programa le dio igual y continuó poniendo imágenes de su compañero y de sus hijas en la intimidad, hechas por paparazis sin su consentimiento. Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros salieron corriendo detrás de él para intentar tranquilizarle, comentándole que no se han visto las caras de sus hijas pues estaban pixeladas y no tenía motivo de enfadarse.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez consiguió que el colaborador volviera al plató y terminara el programa con ellos. Al entrar Kiko comentó: “Hay errores que se cometen en la vida, una de ellas fue la portada de mis hijas, creo que estaba tan contento que quería enseñársela a todo el mundo. Al cabo de los meses me decía todos los días que me había equivocado”.

Ante esta situación, Adela se comprometía a no volver a sacar el tema de las hijas y no utilizar más esa foto en Sálvame. Esperemos que no vuelva a suceder y el madrileño no tenga que volver a salir del plató enfadado.