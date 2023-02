Kidd Keo sorprende con ‘No lo sé’, su nuevo single

Kidd Keo, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas españoles que más está dando de qué hablar en la industria. Y siendo honestos, no es para menos. Siempre ha destacado por tener un estilo propio, que queda perfectamente reflejado en todas las canciones que ha ido sacando a la luz.

Recientemente, Kidd Keo ha conseguido marcar la diferencia con el lanzamiento de un nuevo proyecto musical. Se trata de uno de los más esperados de los últimos meses, por las expectativas que el propio artista generó. Unas expectativas que se han visto superadas en todos los sentidos.

Estamos hablando, cómo no, de No lo sé. Se trata del primer sencillo de Trap Bandicoot, su próximo trabajo discográfico. Con él, Kidd Keo comienza una nueva etapa en su trayectoria profesional. Se trata de un punto de inflexión verdaderamente especial que, desde luego, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.

No es ningún secreto que la música de Kidd Keo se ha convertido en toda una referencia no solamente en España, sino también en diversos países como es el caso de México o Argentina. De esta manera, ha querido comenzar este 2023 con muy buen pie, con un lanzamiento que ya le ha brindado grandes datos en cuanto a reproducciones se refiere.

El artista, a lo largo de estos años de trayectoria musical, ha conseguido cosechar una auténtica legión de fans. Esto no es producto de la casualidad, ya que si hay algo que define a Keo es que siempre sabe cómo encontrar la manera de construir ese fanbase. Lo ha hecho a través de diversas plataformas en Internet, como es el caso de Twitch y Twitter.

Pero no todo queda ahí, ya que también cuenta con Back To Rockport, que se trata de una exitosa aplicación gaming. Estamos ante formas de comunicación perfectas para que Kidd Keo pueda mostrar esa creatividad, así como visión del arte, que tantísimo le caracterizan. Este 2023 ha querido empezarlo al ritmo de No lo sé, con el que ya ha demostrado que este año va a ser realmente especial para él.