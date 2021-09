No es ningún secreto que, en los últimos meses, ‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas con más éxito en nuestro país. Desde el primer momento muchos son los espectadores que se quedaron completamente enganchados a la historia de amor protagonizada por Hande Erçel (Eda Yildiz) y Kerem Bürsin (Serkan Bolat).

Precisamente el actor turco es el que se ha convertido en protagonista recientemente. Es evidente que sus más fieles seguidores en España están deseando verle en nuestro país. Parece que por fin, después de muchísima espera, hay una cuenta atrás tal y como han recogido nuestros compañeros de Divinity.

Kerem Bürsin se ha convertido en el embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. En esta celebración del 25 aniversario, que tendrá lugar entre los días 21 y 24 de octubre, han querido contar con el actor turco que da vida a Serkan Bolat en la exitosa serie ‘Love is in the air’. ¡Y es todo un acierto!

Por lo tanto, de manera más que oficial, tenemos una cuenta atrás para ver a Kerem Bürsin en nuestro país. Miverva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, quiso explicar el motivo de esta decisión: “Representa una oportunidad excepcional para el objetivo de la internacionalización tanto de la pasarela como del talento de los diseñadores que van a desfilar en la próxima edición de la pasarela”.

Además, es una oportunidad más que perfecta para potenciar el turismo en Gran Canaria. Así pues, queda confirmada la visita de Kerem Bürsin a Maspalomas. Es evidente que el actor está en un momento muy intenso en cuanto a promoción se refiere, ya que recientemente se le ha visto en Italia por cuestiones laborales.

Bien es cierto que nos encantaría que Hande Erçel (Eda en ‘Love is in the air’) también se sumara a este viaje. Después de haber terminado la emisión de la serie que les unió, sería una oportunidad perfecta para promocionarse a nivel mundial. Sea como sea, por el momento solo está confirmada la participación de Kerem Bürsin en este evento. ¡Comienza la cuenta atrás!