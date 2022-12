Karol G no decepciona con el lanzamiento de ‘La vida es una’

Karol G está de vuelta. La estrella colombiana no se despide de este 2022 sin un nuevo lanzamiento con el que poner a bailar a todos sus fans. Una canción muy especial, en la que se ha involucrado de alguna forma en el mundo cinematográfico.

Se trata de una canción que formará parte de la banda sonora de la película Puss In Boots: The Last Wish. Una canción bajo el título de La vida es una, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y es toda una invitación a exprimir la vida al máximo.

Se trata de una canción que ha visto la luz este mismo viernes 9 de diciembre en todas las plataformas digitales, y en Youtube se ha publicado junto a un videoclip en el que intercalan imágenes de la película, que llegará próximamente a los cines.

En esta nueva canción de Karol G para la BSO de la película, se entremezclan los sonidos pop, urbanos y de guitarra española mientras que la artista vuelve a demostrar sus grandes dotes vocales, en un tema que está inspirado en su particular estilo musical.

«Quiero que muevas la cintura que la vida es una locura», dice Karol G en el estribillo del tema, que está recibiendo una gran acogida tanto en las plataformas digitales como en Youtube, donde el vídeo que acompaña la canción ha sorprendido a sus fans.

Será el próximo 21 de diciembre cuando la película de Universal Pictures y DreamWorks Animation, que se basa en las aventuras del personaje del universo Shrek, llegue a todos los cines. Una película muy esperada que hará las delicias de toda la familia.