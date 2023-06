Karol G no deja indiferente a nadie con el videoclip de ‘Watiti’

Karol G presenta este viernes 16 de junio el videoclip de Watati, su canción para la banda sonora de la película Barbie en colaboración con Aldo Ranks. Una canción muy divertida, cuyo videoclip no se ha quedado atrás, ya disponible en YouTube.

Como era de esperar, en el videoclip de Watati la artista colombiana se mete de lleno en el universo Barbie, y adquiere varias personalidades, como la Karol bañista o la Karol astronauta, todo ello con looks que recuerdan a las emblemáticas muñecas.

Para este videoclip, la intérprete de Tusa y su equipo se inspiraron en looks clásicos de Barbie, de esta forma, los han adaptado para darle el toque único de Karol G, en un videoclip donde el color rosa característico del mundo Barbie tiene un gran protagonismo.

This Barbie has a brand new music video… Watch @karolg’s “WATATI” feat. Aldo Ranks from #BarbieTheAlbum Out Now 🛼💖 https://t.co/TjgkZdFdeJ pic.twitter.com/wCzz66p7UD

— Barbie The Album (@barbiethealbum) June 15, 2023