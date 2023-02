Karol G estrena en directo la canción que da nombre a su nuevo disco

Karol G ha vuelto a hacer historia. La artista colombiana fue la encargada de inaugurar la nueva edición del festival chileno de Viña del Mar, tras dos años de ausencia por la pandemia. De esta forma, se convertía en la primera mujer en encabezar el cartel del festival.

Con una actuación de más de una hora y media ante 15.000 asistentes, en el histórico anfiteatro del parque de la Quinta Vergara, en Viña del Mar, Karol G enloqueció al público llevándose las codiciadas gaviotas de oro y de plata, señas del festival.

La artista, que se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, que verá la luz este viernes 24 de febrero bajo el título de Mañana será bonito, aprovechó la ocasión para interpretar por primera vez la canción que da nombre al disco.

Karol G canta «MIENTRAS ME CURO DEL CORA» track 1 del álbum,por primera vez en Viña del Mar. 🥺🤍 pic.twitter.com/9kTK6nS8K7 — Karol G Stats (@KarolGWW) February 20, 2023

De esta forma, Karol G sorprendió a los asistentes al cantar en exclusiva la canción que da nombre al disco, Mañana será bonito. Se trata de una canción titulada Mientras me curo el cora, que ha tenido una gran acogida por parte de sus fans.

«Mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa’l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito y manaña será más bonito», dice uno de los fragmentos de la canción que da nombre al nuevo disco de Karol G.

Entre las canciones de su repertorio que escogió para el festival chileno, se encontraba su reciente colaboración con Romeo Santos, X si volvemos, así como también Una noche en Medellín, que interpretó junto a Cris MJ, y Provenza, con la que protagonizó un final apoteósico.