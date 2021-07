Hace poco éramos testigos sobre los rumores de ruptura entre los cantantes Karol G y Anuel AA. Rumores que acabaron por confirmarse. Después de 4 años de relación, los artistas latinos pusieron punto y final a su romance. Sin embargo, hace poco se han avivado las habladurías sobre una posible reconciliación entre ambos.

Y es que Karol G y Anuel AA fueron vistos hace poco en una cena romántica en la que se mostraron muy cariñosos, según afirma un testigo a Univisión. De acuerdo con la periodista Tanya Charry en ‘El gordo y la flaca’ de este mismo medio, la expareja fue vista la noche del 30 de junio muy mimosos en un restaurante de Miami, compartiendo “un plan romántico en Papi Steal Miami Beach”, según dijo la periodista.

Aunque estaban con un grupo de amigos, la pareja fue vista besándose en público sin esconderse. Según la periodista “esta no es la primera vez que los reggaetoneros, quienes anunciaron el fin de su compromiso en abril después de tres años de relación, pasan tiempo juntos después de su ruptura”. Además, Charry dijo que “ellos de vez en cuando se ven, para conversar a ver si vuelven”.

A pesar de que aún no han hecho nada oficial, estos rumores vuelven a poner el foco en Karol G y Anuel. La periodista de Univisión siguió afirmando que “es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación. Parece que el hecho de que estuvieran trabajando juntos, haciendo tantas cosas juntos, pues no fue favorable para la relación.”

Hasta ahora ninguno de los dos ha publicado ninguna publicación en sus redes ni han hecho ningún comunicado. En sus últimos posts, los cantantes han manifestado su deseo de volver a los escenarios y poder reencontrarse con su público.

El pasado mes de abril, la artista paisa publicó un emotivo mensaje con el que dejó a todos sus seguidores boquiabiertos. La cantante decidió acabar con tanto revuelo mediático y escribió unas palabras de agradecimiento con mucha sensibilidad sobre el estado de su relación con el que fuera su pareja.

En el mensaje dejaba caer que uno de los posibles factores de su ruptura fueran las redes sociales, pero daba gracias a sus seguidores por haberles acompañado en sus locuras y conciertos. Por ahora tendremos que esperar si estos rumores de reconciliación se confirman.