Justina Bustos ha explicado su travesía en África tras ser hospitalizada por coronavirus. La actriz estuvo internada durante más de 30 días y ha grabado un documental contando su experiencia.

La argentina hizo dos viajes a Isla Mauricio, localizada en el continente africano. El propósito de dicha aventura formaba parte del rodaje de una película. Sin embargo, durante el segundo desplazamiento hacia el islote la intérprete dio positivo en COVID-19.

En el programa ‘Los Mammones’, Justina Bustos quiso contar los duros momentos que pasó junto a Yolanda Ramos, cómica que también estuvo internada. “Nosotros fuimos a filmar una película, con un montón de presupuesto, a la Isla Mauricio, que es un lugar paradisíaco en África. Fuimos dos veces: la primera vez todavía no había llegado el COVID”, comenzó a contar Justina.

“Cuando llega, tuvimos que huir, yo volví a Argentina, bien. Después, volvimos en medio de la pandemia, el año pasado en septiembre: se abrió la isla para dos aviones y uno de ellos, éramos nosotros: todo el elenco de la película, explica la argentina. En este segundo viaje, la actriz salió desde París con un test negativo, sin embargo, al llegar a Isla Mauricio le practican otro test y este sale positivo.

“Me sacan de donde estoy, de repente. Lo hace toda una gente toda vestida de blanco y me llevan al hospital público de Mauricio. Que no está en las mejores condiciones, para nada. Ahí dije: ‘Bueno, está bien, me la banco, saldré a los 15 días’, comenta Justina Bustos.

“Estuve 33 días ahí, mi mente empezó… Bueno, tenía que controlarla. Lo que más tenía que controlar eran las emociones. Yo iba y les tocaba la puerta a los médicos, pero no venían. Hasta que uno aparecía y les decía: ‘¿Cómo hago para controlar mi mente? No puedo’”, explica la argentina.

Tras una experiencia tan dura, la actriz hará un documental el que mostrará cómo fueron todos esos días en el hospital de Isla Mauricio. “En mis momentos de crisis, generalmente agarro mi creatividad y me entretengo con eso. Empecé a filmar”, comenta Justina Bustos.