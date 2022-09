Justin Bieber anuncia la cancelación de todos los conciertos de su gira mundial

Justin Bieber cancela su gira mundial. El artista canadiense ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales, donde ha anunciado que debido a sus problemas de salud, se ha visto obligado a cancelar el resto de conciertos de su gira mundial, Justice World Tour, incluidas las dos fechas que tenía previstas para España.

Los rumores sobre la cancelación de algunos de los conciertos comenzaron después de su actuación en el festival Rock in Rio en Brasil. Actuación tras la cual el artista tenía que volar a Chile para realizar un concierto este mismo miércoles. Sin embargo, varios testigos aseguraron que había cogido un vuelo dirección Los Ángeles.

Este martes, el montaje del escenario de su concierto en Chile continuaba, pero ni el artista ni su equipo daban señales de encontrarse en el país, así como la promotora del concierto tampoco tenía información ninguna. Mientras que por otro lado, se comenzaba a especular sobre la cancelación de sus conciertos en Argentina.

Finalmente, los peores presagios se confirmaron. El artista canadiense no solo ha cancelado sus próximos conciertos, sino que ha tomado la decisión de cancelar toda la gira. Una gira que debía terminar en Polonia en el mes de marzo.

A través de sus redes sociales, Justin Bieber emitió un comunicado hace apenas unas horas, donde explica los motivos por los que ha tomado la decisión de cancelar el resto de la gira, dando prioridad a su salud tanto física como mental.

«A principios de este año, hice pública mi batalla contra el síndrome de Ramsay Hunt, en el que mi cara quedó parcialmente paralizada. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa de América del Norte del Justice Tour”, comienza el comunicado.

“El fin de semana pasado, actué en el Rock in Rio y le di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Después de bajar del escenario, el cansancio me superó y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento. Así que voy a tomarme un descanso de las giras por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, se puede leer en el texto publicado en sus redes sociales.

Justin concluye el comunicado agradeciendo a sus fans el apoyo recibido: «He estado muy orgulloso de traer este show y nuestro mensaje de Justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los amo a todos apasionadamente!”, finaliza. Un comunicado que ha dejado a millones de fans de todo el mundo totalmente desconsolados.