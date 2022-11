Jungkook (BTS) actuará en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022

Los rumores se confirmaron. BTS tendrá representación en el Mundial de Qatar 2022. La cuenta de Twitter oficial del grupo de K-Pop mundialmente conocido fue la encargada de compartir la noticia, no obstante, no actuarán todos, sino solo uno de los integrantes: Jungkook.

El artista surcoreano ha sido escogido para actuar en la jornada inaugural de la Copa del Mundo. Una noticia que se ha confirmado meses después de que se comenzase a especular que BTS podría participar en el Mundial. No obstante, tras la pausa que anunciaron hace unos meses, finalmente será únicamente Jungkook el que actúe en Qatar.

Ha sido BigHit, la agencia de representación de BTS, la que informó que Jungkook actuará en la inauguración del Mundial, además, el artista surcoreano también formará parte de la banda sonora oficial del evento deportivo.

방탄소년단 ‘정국’이 2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙과 월드컵 개막식 공연에 참여합니다. 많은 기대 부탁드립니다!

Proud to announce that Jung Kook is part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack & will perform at the World Cup opening ceremony. Stay tuned!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwJ2kdNRBp

— BTS_official (@bts_bighit) November 12, 2022