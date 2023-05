Juanes estrena ‘Veneno’, su nuevo single, con un videoclip protagonizado por su hijo

La cuenta atrás está a punto de terminar. Juanes continua ultimando los detalles ante el inminente lanzamiento de su nuevo disco, Vida Cotidiana. El próximo 19 de mayo verá la luz el primer trabajo del artista colombiano después de cuatro años, que tomará el relevo de Más futuro que pasado, álbum publicado en el año 2019.

En los últimos meses, Juanes ha compartido varios adelantos de su nuevo disco. El último de ellos, Veneno, una canción inspirada en el amor tóxico, que ha llegado con sorpresa, pues el videoclip está protagonizado por su hijo Dante.

Se trata de la primera vez que padre e hijo trabajan juntos. Y como era de esperar, el proyecto ha tenido una gran acogida en todas las plataformas. En el videoclip Juanes y su hijo comparten varias escenas, demostrando la gran conexión que tienen.

Ya pueden escuchar VENENO ☠️ Una canción dedicada a todas las relaciones tóxicas. Este es el primer video protagonizado por mi hijo Dante ❤️‍🔥 pic.twitter.com/sC6xTcrMFu — JUANES (@JUANES) May 4, 2023

Dirigido por María Camila Calle, este videoclip también supone el debut del hijo de Juanes como actor. El artista colombiano siempre había expresado que su hijo tenía una gran vena artística, y finalmente sus fans también han podido comprobarlo.

La nueva canción de Juanes gira en torno una relación tóxica del pasado. Una relación con alguien cuya traición fue tan traumática que causó problemas de salud y de la que ha costado mucho salir. «Tu veneno ya no me hace mal», canta el artista, demostrando que ese veneno ya no puede hacerle daño.

En el videoclip, Dante representa al niño interior que todas las personas tienen en su interior, que lucha y que finalmente supera al gigante del dolor que esa traición dejó en su corazón, tal y como expresa la letra del nuevo single de Juanes.