El pasado domingo 22 de junio, como suele ser habitual en Telecinco, pudimos disfrutar de una nueva entrega de Fiesta presentada por Emma García. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ser testigos de cómo este programa decidió recibir en plató a uno de los humoristas más reconocidos de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Juan Muñoz. Lo que nadie esperaba es que él fuese a protagonizar uno de los momentos de más tensión de la tarde, al decir exactamente lo que pensaba del vídeo que había preparado el equipo con motivo de su visita. Todo comenzó cuando el que fuese integrante del dúo Cruz y Raya acudió al plató de Fiesta con la firme intención de contar todos los detalles de su nuevo espectáculo teatral. El programa que se emite cada fin de semana en Telecinco, por su parte, había aprovechado la ocasión para emitir un vídeo.

En él, se hacía un repaso a los malos momentos que ha atravesado Juan Muñoz a lo largo de su trayectoria profesional. Antes de dar paso a estas imágenes, Emma García no dudó un solo segundo en hablar de la historia de su invitado: «Bajo el maquillaje de la risa, los cómicos también esconden sus cicatrices. Juan Muñoz, la otra mitad de Cruz y Raya, saboreó el éxito con un estilo propio, sin alardes ni estridencias». La presentadora de Fiesta fue mucho más allá: «Se bajó del tren en marcha con valentía e hizo frente a momentos difíciles, tiempos de silencio y más de una llamada sin respuesta. De aquel tramo cuesta arriba solo queda el recuerdo, muchas vivencias». A pesar de todo, fue el vídeo en cuestión lo que provocó el enfado en directo de Juan Muñoz, ya que se mencionaba sus constantes desencuentros con José Mota, el que fuese su compañero en Cruz y Raya.

Pero, por si fuera poco, también se mencionaba su mala racha a nivel económico. Así pues, nada más entrar en plató y saludar a la presentadora, Juan Muñoz no dudó un solo segundo en mostrar su gran enfado en directo. «La de momentos que has vivido en esta casa, aquí en Mediaset», comenzó diciendo Emma García.

Él no tardó en aprovechar ese comentario para mostrarse de lo más contundente: «El peor ha sido hace un momento cuando he escuchado cosas que yo no he dicho nunca». La vasca, como era de esperar, se quedó verdaderamente descolocada: «¿Qué te ha pasado? He visto antes que estabas moviendo los brazos».

«Es que no me gusta que me pongan cosas en mi boca que yo no he dicho nunca», recalcó el ex integrante de Cruz y Raya. Fue entonces cuando Emma García quiso tratar de calmar las aguas: «Pues, por favor, corrígenos. Dime qué es lo que no cuadra. ¿Qué ha pasado?», preguntó, visiblemente preocupada.

«Lo de que si he tocado fondo… Unas cosas un poquito raras. Yo soy compañero de la felicidad y del humor», respondió el invitado de Fiesta. «Ya, pero incluso con felicidad y con humor, aquí si hay algo que no nos gusta hay que decirlo. Es verdad que es un resumen muy rápido y un recorrido con sus altos y con sus bajos», explicó la presentadora.

Y añadió: «Que han sido más altos, y es que esto forma parte de la vida y del aprendizaje», explicó la presentadora. «Con todas las personas», espetó el humorista. A pesar de esta tensa situación en directo, Juan Muñoz reconoció que, en estos instantes, está viviendo uno de los mejores momentos a nivel personal y profesional.