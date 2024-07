Jorge Pérez, entre lágrimas al hablar de su mujer: «Hemos pasado meses muy duros»

El pasado martes 16 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta manera, fuimos testigos de cómo Jorge Pérez no está pasando por su mejor momento en el reality. Y todo como consecuencia del desafortunado comentario que Sofía Suescun le hizo en palapa, donde mencionó su pasado.

Al fin y al cabo, le recriminó «haber caído en la tentación». Inevitablemente, Jorge Pérez no ha dejado de pensar en ningún momento en su mujer y si todo está bien fuera. Fue entonces cuando el ganador de Supervivientes 2020 tuvo la oportunidad de enfrentarse al «Puente de las emociones» para sincerarse, como nunca, sobre diversos aspectos de su vida.

El primer escalón era el de la Guardia Civil, y Jorge Pérez comenzó a hablar: «Era el sueño de mi vida. Gracias a serlo, hoy en día estoy aquí. Una fotografía en la que salgo trabajando cambia mi vida. Si algún día tuviese que volver, lo haría con todo el orgullo del mundo», aseguró. Poco después, dio un paso más en el puente, llegando al escalón de la fama.

Fue entonces cuando el concursante de Supervivientes All Stars decidió hablar del que considera que fue uno de los peores momentos de su vida: «Tengo que ser parco en palabras por diferentes motivos sobre este asunto, pero el que calla no siempre otorga aunque a mí me hubiera gustado decir muchas cosas», comenzó diciendo.

«Cuando pasa lo que ha ocurrido estos días, a mí me remueve algo por dentro. Ya no por mí, cuando tocan lo más importante que es mi mujer y mi familia, sí me duele. Sé que ella está bien, pero no quería que viviera una situación que no les corresponde», reconoció, mientras daba a conocer que él y su mujer habían pasado por meses muy duros: «Gracias a Dios la relación que hemos construido mi mujer y yo durante todos estos años siempre fue sobre la confianza».

Al llegar al escalón de su mujer, Jorge Pérez no pudo evitar acabar entre lágrimas al hablar de ella y de lo que significa en su vida: «Para mí es el amor de mi vida. El resumen de lo que siento por Alicia es ‘hasta el final, pero entregándote mi presente cada día’. Es la mujer que a mí me hace mejor persona».

Fue entonces cuando el concursante aprovechó para sincerarse como nunca de su pasado: «Pagué muy caro que se me etiquetase de marido perfecto, yo no tengo ninguna perfección en nada, pero Alicia me hace mucho mejor y seguir hacia delante. Es lo mejor que tengo en mi vida junto a mis hijos. Es un luz en mi oscuridad». ¡Una declaración de amor verdaderamente preciosa, qué duda cabe!