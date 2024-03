El pasado jueves 7 de marzo Jorge Javier Vázquez regresó por todo lo alto a Telecinco y lo hizo tras meses alejado del foco mediático. El presentador volvió a tomar las riendas del prime time y, en esta ocasión, lo hizo con un programa de éxito.

Supervivientes 2024 dio el pistoletazo de salida a su nueva edición con una gala de infarto. Nuevas celebridades se han unido a vivir las experiencias de Honduras y sus salvajes tierras. El regreso de un formato muy querido por el público donde el comunicador catalán se convirtió en una de las apuestas estrella de la noche.

Pero, según ha confesado Jorge Javier Vázquez en un artículo para la revista Lecturas, él ya sabía que el estreno sería un absoluto éxito de audiencia. «Sabía que el estreno de Supervivientes iba a ir bien. Rectifico. Sabía que el estreno de Supervivientes iba a ir muy bien. No tenía ninguna duda», comienza explicando.

Pero, esa seguridad no la tenía garantizada porque fuese un programa de estreno «estudiado al milímetro» ni por «méritos» propios. La verdad, es que el presentador estaba muy seguro de su éxito en su regreso por un peculiar motivo. «La cuestión es mucho más prosaica», advierte. «Me avisaron mis dientes», confiesa.

Tal y como el propio catalán ha explicado, tiene fundas en los dientes. Su relación con su dentadura es muy especial, pues siempre se les despegan cuando «algo importante» va a suceder en su vida. De hecho, esta travesía comenzó un día antes de empezar la universidad por culpa de un bocadillo de tomate, tortilla, queso y jamón york.

Esta situación se volvió a repetir en su vida a pocas horas de estrenar Sálvame, su programa estrella, y ahora con su regreso a Mediaset con Supervivientes 2024. «Durante el desayuno, al ir a morder un trozo de pan alemán tostado, patapám, adiós al diente. Era festivo y me solucionó la papeleta Carmen Rigalt, que tiene una nuera dentista», confiesa.

Recientemente, dos días antes de empezar el reality de supervivencia, Jorge Javier tuvo que contactar con ella porque se le movía un diente y quiso ser cauto. «Antes de que se consumara la tragedia acudí para que me lo despegara y lo volviera a pegar. Y aquí es cuando tuve bien claro que el éxito de Supervivientes 2024 iba a ser de órdago», señaló.

«No solo me tuvo que despegar un diente sino que salieron tres de golpe porque otro dentista ideó así el sistema con el fin de que aguantaran más tiempo en su sitio», explica. Ante ello, Jorge Javier Vázquez augura muchas noches de éxito en el reality, pues le pegaron los dientes «de manera provisional».

«A mucha gente esto le parecerá una tragedia», reconoce. Pero, a él, tras las experiencias vividas, le «proporciona descanso». A modo de conclusión, en el artículo el comunicador ha sido claro. «Es la manera que tiene el universo de decirme que esté muy tranquilo, que la edición va a ser un éxito. La vida te habla pero tienes que estar muy atento a las señales que te va enviando. El asunto es que me he dado cuenta de que he perdido la costumbre de trabajar. También es verdad que estaba yo algo inquieto por la vuelta», concluye.