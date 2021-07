Joaquín Prat ha sido muy contundente con Rocío Flores. Aunque en un principio la hija de Rocío Carrasco y Antonio David declaró que no quería tener nada que ver con el mundo de la televisión, ha quedado bastante claro que su opinión al respecto ha cambiado. Actualmente se le ha podido ver como defensora de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’ y como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

Sin embargo, podría decirse que la docuserie de su madre no le ha favorecido a su imagen pública y las polémicas en plató desde entonces han sido varias. Olga Moreno ha ganado una recompensa gracias a la audiencia en la que ha podido leer unas cartas de sus familiares, una de ellas escrita por Antonio David Flores. Este último ha hecho referencia a la famosa frase que Carrasco pronunció en la docuserie, “no tiene c*ño”. Una acción que ha sido muy criticada y que posiblemente le pueda perjudicar en el concurso.

Joaquín Prat, a Rocío Flores: «Tu madre ha aportado pruebas muy contundentes sobre la actitud de tu padre durante estos años y me la sensación de que él sigue erre que erre» #PdV1J https://t.co/gDRj6Y7ly2 — Telecinco (@telecincoes) July 1, 2021

Dicho tema ha salido a la palestra en ‘El programa del verano’. «La frase que escribe Antonio David a su mujer no le beneficia porque sigue ahondando en todo aquello que ha defendido tu madre, lo que ha sufrido por parte de tu padre a lo largo de 20 años», ha declarado Joaquín Prat. Palabras con las que dejaba completamente sin palabras a Rocío Flores. En blanco y sin saber que decir, la colaboradora únicamente ha podido entonar un “uf” que denotaba su malestar en ese momento.

«Tu madre ha dicho una serie de cosas sobre tu padre, ha aportado pruebas, en mi opinión algunas respecto a determinadas cosas muy contundentes, sobre una actitud de tu padre para con ella durante estos años y me da la sensación que tu padre sigue erre que erre», ha insistido el presentador. Y es que, la colaboradora no contaba esta vez con la protección habitual de Ana Rosa, debido a que la presentadora se encuentra de vacaciones.

En shock, Rocío Flores ha intentado salir adelante y lo ha hecho defendiendo en todo momento a su padre. «No podemos olvidar que la persona que dice que ‘no tiene lo que no tiene’ es Rocío Carrasco y no Antonio David Flores. No entiendo como hija esa frase, no quiero imaginar cómo tiene que entender él como marido de Olga esa frase. ¿Para qué, para reírse de ella? Pues entiendo que diga si os vais a reír de ella ahora me río yo», declaraba molesta. Un momento donde la tensión se palpaba en el ambiente.