Olga Moreno se convirtió en protagonista en ‘Supervivientes 2021’, y todo por las cartas que ha recibido de parte de sus seres queridos. Desde su hija Lola hasta David y Rocío Flores, pasando por Antonio David Flores, su marido. Precisamente ha sido el mensaje del ex colaborador de ‘Sálvame’ el que ha generado muchísima controversia.

En esta carta en cuestión, Olga Moreno pudo leer lo siguiente: “A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca». Muchos son los que tienen claro que se trata de una clara respuesta a la famosa frase que Rocío Carrasco dedicó a la superviviente en ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’. Estamos hablando, cómo no, de ese “No tiene coño, no lo tiene”.

Las palabras de Antonio David Flores han sido muy criticadas. Por ese mismo motivo Rocío Flores, en ‘El programa de verano’, ha querido reaccionar a esa polémica carta que su padre escribió a Olga Moreno. Todo comenzó cuando, Joaquín Prat, hizo las siguientes preguntas a su compañera: “¿Quiénes son esas otras que no tienen lo que le sobra a Olga? ¿A quién se refiere tu padre?”.

Es entonces cuando la nieta de Rocío Jurado, con una sonrisa de lo más incómoda, ha terminado confirmado que su padre se refería a Rocío Carrasco. Aun así, deja claro que ella no es quién para responder ante esta situación que Antonio David Flores ha generado pero sí justifica esta reacción. Sobre todo por las últimas declaraciones de su madre.

Es más, Rocío Flores quiso sincerarse al respecto: “A mí la frase que mi madre suelta en ese documental me parece vergonzosa. Yo no soy responsable ni de lo que haya dicho mi madre ni que Supervivientes haya decidido meter esa frase dentro del concurso”. Por si fuera poco, añadió: “Yo he sido la primera persona que me he quejado de que no me parece bien que se mezclen cosas de dentro y fuera”.

Por lo tanto, deja claro que “tampoco soy responsable de que mi padre ahora haya decidido poner esa frase”. Rocío Flores continuó sincerándose: “Si hay personas que han aceptado que esa frase se introduzca dentro del concurso pues habrá que aceptar que haya otra persona que esté hasta aquí y haya dicho ‘donde las dan las toman’. ¿Me parece bien? No me parece bien”.

Joaquín Prats quiso ser honesto con Rocío Flores: “Esta frase que le escribe Antonio David a su mujer no le beneficia, porque sigue ahondando en todo aquello que ha defendido tu madre que ha sufrido por parte de tu padre a lo largo de 20 años”. La joven, descolocada, respondió que ella no tiene que inmiscuirse en las decisiones de sus padres.

“Yo no puedo entender como hija esa frase, no me quiero ni imaginar él como tiene que entender, como marido de Olga, que se le ponga esa frase”, quiso insistir la ex concursante de ‘Supervivientes 2020’. “Una frase que ella no conoce. ¿Para qué? ¿Para reírse de ella? Pues entiendo que este hombre diga: ‘Os vais a reír de ella…’”, sentenció.