‘Joaquín, el novato’ se enfrenta a su mayor reto: «¿Por qué te metes en ese ‘fregao’?»

Joaquín, el novato regresa esta noche a partir de las 22:45 h con una nueva entrega del programa de entrevistas que presenta Joaquín Sánchez, el ex futbolista del Real Betis. Para hoy tendrá a una invitada que podrá contar muchos secretos sobre su profesión, pero especialmente sobre su vida.

El reto no será nada fácil para el presentador, que tendrá que aprender a cantar, bailar y todo con mucho ritmo sobre el escenario. Aunque ha demostrado en sus vídeos virales en las redes sociales que sabe moverse, convertirse en toda una vedette será algo mucho más complicado.

Tras la visita de Manuel Carrasco hace una semana, Joaquín recibe hoy a Bárbara Rey, una de las caras más famosas de la televisión de los 70, los 80 y los 90, donde fue una de las presentadoras y actrices de mayor éxito. Retirada de los escenarios, en los platós de televisión sigue teniendo una enorme presencia en programas de televisión.

Como no podía ser de otra manera, en la entrevista personal se tocarán algunas de sus relaciones más importantes, parando especialmente en su marido Ángel Cristo y en el rey emérito, del que volverá a hablar sin tapujos ante las cámaras. Ángel Cristo hijo también dará su opinión sobre él: «No se portó bien con ella y fue todo lo contrarío a esa imagen de campechano».

Pero no todo será entrevista, ya que buena parte de Joaquín, el novato estará dedicado a enseñar al ex futbolista a moverse sobre el escenario. Ante los ensayos que tendrá que hacer, la familia no dará crédito ante la enorme prueba que deberá superar.

Al ver las imágenes desde casa, Susana Saborido -mujer del presentador- no entenderá cómo se atrevió a intentar hacer algo así. «Pero tú, ¿Por qué te metes en ese ‘fregao’», reacciona al darse cuenta del baile que tendrá que hacer.