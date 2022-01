Jennifer Lopez ha hablado sobre su batalla personal con los ataques de pánicos. La artista ha confesado los momentos más complicados que ha atravesado con esta enfermedad.

Charlando con la revista ‘W’, la estrella de ‘On the floor’ ha hablado sobre las presiones de su trabajo, su apretada agenda musical y de negocios. Además, la cantante ha hablado sobre su problema de salud mental, los ataques de pánicos que padece continuamente.

La interprete ha confesado que a veces el día a día es tan estresante que ha llegado a tener en más de una ocasión uno de estos episodios repentinos. El origen de esta enfermedad surge en 1997, justo después de que Jennifer Lopez protagonizara la película ‘Selena’.

«Nunca había pensado en la fama hasta que hice Selena. Después de esa película, comenzaron los ataques de pánico. Recuerdo estar paseando por la calle y que alguien me gritase ‘¡Jennifer!’. Y yo no sabía quién era esa persona. Corrí hasta casa. A partir de ese momento, me di cuenta de que no podría estar nunca más sola en público. No creo que haya estado sola en la calle en más de 20 años», se ha lamentado la cantante.

Jennifer Lopez también ha comentado que estos ataques de pánico fueron los que la obligaron a acabar su relación con Marc Anthony, y a tomar la decisión de separarse. «Mi corazón me latía fuera de mi pecho y sentía que no podía respirar. Me consumía de miedo y ansiedad», reveló la artista.

Esto había salido a la luz en el 2014 luego de que ella publicara el libro ‘True Love’. En su obra, la cantante contó que, mientras trabajaba en una sesión de fotos, cayó en cuenta de que no podía continuar su matrimonio con Marc Anthony. “No creo que pueda seguir con Marc más tiempo”, expresó Jennifer Lopez.