Janet Jackson extiende el tráiler de su documental y confirma que Justin Timberlake la llamó para la Super Bowl. La cantante contará su verdad en un reportaje sobre su vida.

El próximo 28 de enero el documental de Janet Jackson para ‘Lifetime’ sacudirá el panorama pop mundial. La artista se abrirá en canal, sobre todo después de lo ocurrido con ella en las últimas dos décadas. La cantante ha compartido una versión extendida del tráiler en el que aparece muy decidida a contar la verdad.

Janet Jackson siempre se ha mostrado como una persona privada a lo largo de su carrera y especialmente tras el fallecimiento de su hermano, Michael Jackson. Actualmente, se desconoce cuál es su relación con la familia y todo lo que rodea al “teta-gate” de la SuperBowl de 2004.

En el tráiler se confirma lo que venía la artista contando desde 2018, el equipo de Justin Timberlake su puso en contacto con ella para que participara con él en el espectáculo.

Dirigido por Ben Hirsh, el proyecto tiene a Janet Jackson y Randy Jackson como productores ejecutivos. El reportaje realiza un repaso de la vida de la cantante. Se ha rodado durante al menos tres años, y contiene entrevistas e imágenes de archivo inéditas para conmemorar los 40 años de la llegada de su debut.

El documental ha sufrido retrasos producidos por la pandemia del COVID-19, y además, para este año estaba previsto que Janet Jackson estrenaría un nuevo álbum, siendo su primer proyecto desde ‘Unbreakable’, en 2015.

El próximo disco de la artista se llamará ‘Black Diamond’, y la propia cantante explicó el significado del título: “los diamantes negros son los más duros, los más difíciles de tallar. Yo me veo a mí misma como un diamante negro en su forma más pura”, declaró la interprete.

✨Happy New Year! It’s the moment we’ve all been waiting for – night one of #JanetJacksonDoc premieres Friday, January 28th at 8/7c.✨@janetjackson @aetv pic.twitter.com/u8HtKs3edO

— Lifetime (@lifetimetv) January 1, 2022