Jamie Foxx, acusado de agresión sexual en un restaurante de Nueva York

Conmoción en Hollywood ante las últimas noticias de uno de sus actores más queridos. Jamie Foxx ha sido acusado, este pasado miércoles 22 de noviembre, por presunta agresión sexual. Eric Marlon Bishop, el nombre real del artista, presuntamente habría agredido a una mujer en un bar restaurante ubicado en Manhattan, en agosto de 2015.

La víctima ha sido presentada ante los medios como Jane Doe (nombre que se suele aplicar en la justicia a las personas que quieren permanecer en el anonimato). Un terrible suceso que presuntamente tuvo lugar mientras la joven, que por aquel entonces tenía 18 años, estaba con su amiga.

Jamie Foxx is being sued for an alleged sexual assault that took place in 2015, TMZ reports. pic.twitter.com/6hgIMYXJNG

— Pop Crave (@PopCrave) November 23, 2023