‘La isla de las tentaciones’: Manuel rompe a llorar al ver las imágenes de Lydia en la villa

El pasado lunes 30 de enero Telecinco emitió un nuevo episodio de La isla de las tentaciones. Los miembros de las parejas han comenzado a conectar ya con algunos de los solteros y han surgido ya las primeras dudas e inseguridades.

A pesar de que Manuel está de lo más a gusto y de lo más suelto en Villa Playa con las tentadoras, no ha podido evitar pasarlo mal por Lydia. Justo en plena fiesta, Sandra Barneda ha irrumpido en la villa de los chicos para enseñarles imágenes de sus novias en lo que fue la primera fiesta de Villa Paraíso en el programa .

En la tablet han aparecido imágenes de todas las chicas, pero Manuel ha sido el que más afectado se ha visto por ellas. El futbolista ha observado como su novia comenzaba a conectar con Miguel, su tentador favorito y al que dio su primera cita dentro de La isla de las tentaciones. En unos vídeos cabe decir algo manipulados, ya que durante la mayoría de su duración a ambos se les veía únicamente de espaldas, se veía a los dos participantes juntos en la piscina conversando y en actitud algo cariñosa.

“A mi novia le gusta ese chico. La conozco muchísimo. Le gusta porque mi novia no es así con nadie que no sea yo. Ella no es nada cariñosa. Yo sí que soy mucho más abierto. Se está dejando llevar”, ha afirmado de manera rotunda el novio de Lydia. El valenciano no ha podido evitar estallar en lágrimas ante esta revelación de su novia.

“No tengo palabras para describir lo que he visto, de mi amuleto, de mi todo, de mi Lydia, en ningún momento he imaginado que pudiese conectar con alguien tan pronto”, ha confesado sorprendido el futbolista. Por otro lado, los otros concursantes han visto también a sus parejas y ninguno ha mostrado mayor signo de preocupación salvo Álex. Al ver las imágenes de Marina, el chico ha afirmado que tiene un mal presentimiento y que sabe que su novia caerá en la tentación.