‘La isla de las tentaciones’: las concursantes descubren la identidad del soltero VIP

Este lunes a las 22:00 Telecinco emite una entrega de La isla de las tentaciones. Esta retoma lo ocurrido en el programa anterior, el cual finalizó con las parejas decidiendo quién de los tentadores sería su primera cita.

Más concretamente, la emisión terminó cuando Naomi abandonó su asiento al ver cómo Adrián, su pareja, le daba la cita a Jennifer a pesar de haberle dicho que no quería que se la diera a una chica que le hubiera vacilado. Anteriormente, la tentadora se había burlado de ella cuando hicieron las presentaciones de los solteros. “Cuidado que vienen curvas”, le advertía sobre sus intenciones con su novio.

Adrián salió en busca de su pareja y ella le explicó los motivos de su enfado. “Lo que te reprocho es la lealtad y justo me estás siendo desleal otra vez. Nunca habíamos peleado antes de venir. Para mí esto ya es para dejarte. No es solo que te fo**** a una tía”, exclamaba Naomi enfadada. Sandra Barneda fue en su busca para que ocuparan de nuevo su lugar y recibió estas palabras de la valenciana: “Es que no sé si quiero estar con este chico”.

En el programa de hoy, de vuelta en las villas los concursantes descubrirán la identidad de dos solteros VIP que entrarán a convivir con ellos en Villa Playa y Villa Paraíso. En la primera fiesta oficial los chicos volverán a activar las luces de la tentación. También tendrán lugar las primeras citas con sus respectivas primeras conexiones.

Además, durante una pool party celebrada en Villa Playa, Sandra Barneda interrumpe la diversión para mostrar a los chicos imágenes de sus novias. Por último, tendrá lugar la primera hoguera de las chicas en la que por supuesto habrá nuevas imágenes tras la activación de las luces. Si quieres ser testigo de todo esto no puedes perderte el nuevo episodio de La isla de las tentaciones esta noche a las 22:00.