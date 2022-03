Dos años después del comienzo de la pandemia, este lunes por primera vez Wyoming se ausentó de ‘El Intermedio’. ¿El motivo? Ha dado positivo en COVID-19. El presentador madrileño no pudo acudir al programa de LaSexta, siendo sustituido por Dani Mateo.

Los espectadores de ‘El intermedio’ se quedaron muy sorprendidos cuando, al comienzo del programa, vieron al presentador de ‘Zapeando’ ocupando el sitio de Wyoming. Una duda que él mismo se encargó de despejar.

«Hola queridos amigos. Soy Dani Mateo y ya sabéis no soy el presentador de ‘El Intermedio’. Estarán bastante sorprendidos de verme aquí, pero les aseguro que no más que yo”, exclamó el periodista nada más comenzar el programa.

“Como habrán podido intuir, si estoy yo al frente del programa es porque nuestro jefe, nuestro ídolo, nuestro líder, está malito y no ha podido venir. Pero yo estoy tranquilo porque me ha dicho que desde casa estará guiándome en todo momento”, señaló Dani Mateo.

En cuanto a su positivo en Covid-19, el presentador de ‘Zapeando’ exclamó que: “Wyoming lo coge ahora. Lo deja todo para el último momento, es vago hasta para ponerse enfermo».

Inmediatamente, el presentador entró en directo por videollamada, asegurando que: «Se está mejor en casa que en el plató, pero estoy bien», confesó. «No sé cómo me he contagiado, creo que ha sido por el móvil», añadió con su habitual sentido del humor.

Por su parte, Dani Mateo se definió como “el presentador gluten”: “Estoy muy contento porque estoy cumpliendo el sueño de cualquier cómico: He presentado el programa de la hora de comer, Zapeando, y el de la hora de cenar, El intermedio. Ya es oficial, me he convertido en el ‘presentador gluten’: Estoy en todas las comidas y a más de uno le doy dolor de estómago. Así es mi vida, nadie dijo que ser cómico iba a ser fácil».