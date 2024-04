El mundo de las redes sociales está de luto. Vielka Pulido, una de las influencers más reconocidas en México, ha sido asesinada en la ciudad de Puebla con tan solo 21 años. Debemos recordar que la joven siempre ha estado envuelta en numerosas polémicas. Es más, en 2018, fue apodada como ‘Lady Humilladora’ tras obligar a una mujer a pedirle disculpas de rodillas.

Tras este episodio tan complicado de su vida, tan solo unos años después, decidió comenzar una nueva etapa como creadora de contenido. De esta forma, Vielka Pulido compartía en redes sociales sus numerosos viajes por el mundo, pero también su nuevo y lujoso estilo de vida. A pesar de los esfuerzos, las polémicas no cesaban.

De hecho Viridiana, madre de la que se hacía llamar ‘La Bendi’, fue protagonista de un sonado y peligroso pleito en una discoteca de Puebla, en México. Eso sí, es importante tener en cuenta que, a pesar de todo, nada hacía presagiar el trágico final de la influencer. A pesar de que, el pasado 1 de marzo, hizo una inesperada y sorprendente publicación en Threads que ahora está dando mucho de qué hablar: «Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan».

Y es que, tan solo 33 días después de ese mensaje, la creadora de contenido ha sido brutalmente asesinada al salir del gimnasio Beast Fitness Center, en su ciudad natal. La joven recibió nada más y nada menos que una ráfaga de balas que le ha costado la vida. No solamente está circulando en redes sociales el vídeo de la trágica muerte sino que, incluso, se está volviendo a recordar el episodio por el que fue apodada como ‘Lady Humilladora’.

Debemos tener en cuenta que, en ese ataque, no solamente perdió la vida Vielka Pulido sino también Jesús Abraham, su pareja de 43 años. Dada la gravedad de lo ocurrido, las autoridades policiales no han tardado en comenzar a investigar los hechos. De esta forma, podrían haber llegado a la conclusión de que el novio de la influencer era el objetivo principal del ataque y no ella.

El vídeo de la muerte de Vielka Pulido se ha hecho viral en redes sociales

Por desgracia en estos casos, las imágenes del asesinato se han compartido como la pólvora. En ellas, se podía ver a la pareja abandonando el gimnasio en su coche, de color blanco, cuando, en un instante determinado, fueron interceptados por varios individuos armados que se desplazaban en un vehículo de color gris. Fue entonces cuando aprovecharon la ocasión para abrir fuego contra los dos.

Un suceso de lo más violento que ha conmocionado al país, y no es para menos. Sobre todo porque se puede ver cómo el cuerpo de Vielka quedó en el coche, mientras que su pareja estaba en el suelo. Ante la gravedad de los hechos, y a pesar de la rápida asistencia sanitaria, no se pudo hacer nada por salvarles la vida. Una trágica pérdida, qué duda cabe. Descansen en paz.