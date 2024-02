La pasado noche del martes 27 de febrero GH DÚO 2 regresó al prime time de Telecinco con uno de los programas más especiales de toda su edición. La gran final del concurso tendrá lugar en tan solo 48 horas. Por ello, Adara Molinero no ha dudado dos veces en hacerle una pequeña visita a su madre, Elena Rodríguez.

Madre e hija se han reencontrado tras casi dos meses sin verse. Un momento donde las emociones no han faltado y en el que han hablado de los diversos desencuentros de la concursante con una de las enemigas televisivas de la influencer: Ivana Icardi.

Adara Molinero ha roto su norma de no ir ni al plató ni a la casa de GH DÚO. Pero, con su madre a las puertas de la final, la ocasión lo ameritaba. Una visita donde también tuvo la oportunidad de volver a ver a Asraf Beno, quien fue su compañero en Supervivientes 2023.

Beno y Molinero tuvieron una de las amistades más sonadas en Honduras, pero la convivencia y diversas discrepancias terminó por pasarles factura. A pesar de ello, en la casa de Guadalix de la Sierra, el marido de Isa Pantoja se ha convertido en el mayor apoyo de Elena. Por ello, no es de extrañar que los ojos estuviesen pendientes de ambos.

Al verse, Adara Molinero y Asraf Beno se han fundido en un fuerte abrazo. Un gesto de cariño con el que dejaban claro que habían enterrado el hacha de guerra. Pues, el saber que su madre ha estado muy cuidada por el concursante ha cambiado la percepción de la influencer.

Adara Molinero se sincera con Asraf Beno tras meses de su último encuentro

Ver a su madre querida y acompañada en el reality por el marido de Isa Pantoja ha sido algo que le ha llegado al corazón a Adara. Por ello, la joven de 30 años no ha dudado en pedir la palabra para darle las gracias por todo a quien fue su amigo en la isla hondureña.

«Quiero decirte que gracias por haber cuidado tantísimo a mi madre, por esos momentos de diversión, por todo, todo, todo. De verdad, gracias. Lo valoro muchísimo», se sinceró. Ambos estaban completamente emocionados de volver a verse, y sus rostros eran la viva prueba de ello. «Es la primera vez que nos vemos desde hace mucho tiempo, me alegro de verla, ese cariño siempre está», confesó Beno.

Posteriormente, Elena y Asraf fueron conocedores de que uno de los dos sería el expulsado de la noche. Una sensación agridulce que dejó a ambos concursantes con el corazón sobrecogido. «Es una lástima porque se va uno de los dos, pero nos hemos dado cariño. Desde el primer momento que le miré los ojos y vi dos o tres detalles en él, me cautivó. Asraf me ha dado mucho cariño, me ha entendido, cuando me miraba a los ojos sabía que me pasaba algo…», dijo Elena. Unas palabras que llegaron antes de conocer su expulsión.