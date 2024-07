La inesperada reacción de una soltera de ‘First Dates’ al ver a su cita: «Quería un machote y no lo es»

Ha llegado el verano del 2024, pero eso no ha provocado que First Dates cierre las puertas de su restaurante del amor por vacaciones. Salir en pareja del formato no es fácil, pues, en ocasiones, la compatibilidad no lo es todo. La primera impresión suele ser detonante a la hora de crear una conexión con una persona, algo que vivió de primera mano Cristina.

La soltera zaragozana, de 52 años, se presentó en el programa de Cuatro con las ideas muy claras. «Soy una mujer muy cañera, extrovertida y me encanta pasármelo bien», declaraba. Se considera «la abuela más feliz del mundo», pero en el amor no ha tenido tanta suerte. Por ello, y tras vivir varias relaciones, quiere conocer a «un hombre de los pies a la cabeza».

«Feo o guapo me da igual, pero imprescindible que fume y que tenga vida», comentó Cristina. Minutos después llegó Enrique, un zaragozano de 57 años al que le cuesta conquistar el corazón de una mujer. «Me gusta ir poco a poco para ir conociendo a la persona. Pero a veces voy tan poco a poco que se acaban yendo con otro», confesó al equipo de Cuatro.

Sin embargo, y desafortunadamente para ambos, la primera impresión que tuvieron el uno del otro no fue la esperada. «Es una chica maja, pero no es el tipo de chica en el que yo me fijaría», afirmó el participante. Cristina, por su parte, también se quedó desencantada. «¡Qué lástima! Quería un machote y él no lo es», exclamó.

A pesar de este mal primer encuentro, ambos participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Tras pasar a la mesa del restaurante, el soltero le explicó a Cristina que llevaba seis años para sacarse una oposición de celador, por lo que apenas tenía tiempo de ocio. «Este señor es de pueblo y por eso no se saca la oposición», opinó la soltera en privado.

No encuentra en #FirstDates18J al follador fumador que buscaba: “Yo quería a un machote”https://t.co/tzeasBYp66 — First Dates (@firstdates_tv) July 18, 2024

Cristina sobre su cita de First Dates: «Yo creo que Enrique está solo porque es muy aburrido»

La velada iba transcurriendo, pero Cristina seguía sin ver en Enrique al hombre ideal. «Enrique no es mi tipo, me gustan malotes. No lo puedo remediar», comentó. Luego, la participante le contó a su cita que era viuda, pero que había salido con otro hombres desde entonces.

«La última que me tocó el corazón era un hombre con pareja. Desde que estuve con este hombre, no he podido tener otra relación», confesó. «Ni lo veo bien, ni lo veo mal. Cuando las cosas son de mutuo acuerdo… habría que preguntar a la tercera persona qué le parece», opinó el soltero.

El tiempo iba pasando, pero Cristina no terminaba de congeniar con el soltero. De hecho, también sintió su falta de interés en ella. «Yo creo que Enrique está solo porque es muy aburrido. Me he sentido entrevistadora, tenía que tirar todo el rato de él», destacó.

Además, en temas sexuales tampoco llegaron a estar de acuerdo. Un punto decisivo en toda relación que solamente ayudó a que ambos tuviesen clara su decisión final. «El pobre no tiene ni medio polvo», señaló la participante. Por ello, al final, los dos rechazaban tener una segunda cita.