‘Idol Kids’: ¿Qué premio se lleva el ganador del programa?

Idol Kids sigue en su búsqueda de talentos entre los más pequeños después de varios meses de parón en la programación de Telecinco. El programa presentado por Jesús Vázquez elegirá a una ganador que se llevará un suculento premio, aunque menor que en otros programas.

Tras una primera edición en la que Isabel Pantoja fue jurado junto a Edurne y Carlos Jean, la cadena revolucionaba por completo a su equipo. Ana Mena y Omar Montes intentarían llamar la atención de los más jóvenes, mientras que Camela acuden como artistas consagrados.

Mientras Jesús Vázquez repetía como presentador, Lara Álvarez volvía a pisar un plató a pesar de que dejar de ser la jefa indiscutible de Supervivientes en Honduras. La función de la asturiana es la de acompañar a las familias en el backstage, algo similar a lo que hace Eva González en La Voz.

Esterenado el pasado 11 de enero en el prime time de Telecinco, la cadena lo fue cambiando de día de emisión durante varias semanas para intentar remontar sus audiencias. Mi casa es la tuya y Sábado Deluxe tuvieron que ceder su hueco, pero de poco sirvió.

¡Vuelve la magia y vuelve el talento de las jóvenes promesas musicales del país! 🤩 #IdolKids regresa el miércoles a las 22:45 horas a @Telecinco de la mano de @_JesusVazquez_ y @laralvarezg 🎤 https://t.co/8LDX1bHi98 pic.twitter.com/mOPutQZdU4 — Idol Kids (@idolkidsesp) July 19, 2022

En marzo, Mediaset decidió darl un descanso esperando un mejor momento para volver retomar la emisión. De ahí que Idol Kids regrese en pleno verano en la misma fase en la que todo paró. Las ocho entregas que quedan por emitir se podrán ver los miércoles noche a las 22:45 h.

Aunque desde el programa apenas se menciona este detalle, podemos pensar que el premio será igual que en la primera edición. Índigo Salvador, la joven de 14 años que venció en aquel momento, recibió una formación valorada en 5.000 euros como premio por su victoria.

Índigo gana la final de ‘Idol Kids’ que marca máximo de espectadores con 2,4M ✨ pic.twitter.com/3x3yMUpSB6 — Mediaset España (@mediasetcom) December 5, 2020

Aunque no estaba previsto, Carlos Jean se ofreció a ser su productor antes incluso de la decisión final: «No sé si vas a ganar o no esta noche, pero te doy mi número para que se lo des a tus padres y que me llamen cuando todo esto pase, quiero al menos producirte una canción».