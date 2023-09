‘El Hormiguero’ recibe a cuatro estrellas como invitados hoy

El Hormiguero continúa su segunda semana después de las vacaciones de verano y lo hace manteniendo las grandes audiencias a las que están acostumbrados Pablo Motos y todo su equipo. Gran parte de la culpa de ese éxito es gracias a sus invitados, que hoy serán cuatro estrellas que traspasan nuestras fronteras.

Tras la visita de Luis Tosar e Inma Cuesta, el mundo de la música tomará el control esta noche del plató. Serán los coaches de La Voz lo que se sienten junto a Trancas y Barrancas para hablar de la nueva temporada del talent musical de Antena 3.

Luis Fonsi, Malú, Pablo López y Antonio Orozco volverán el próximo viernes 15 a buscar a la mejor voz de España, una pelea en la que primero tendrán que formar equipos. La cantante regresa tras la baja de Laura Pausini y lo hace en mitad de los rumores sobre su ruptura con Albert Rivera.

Aunque no es de esperar que hable de su vida personal con Motos, Malú acaba de cerrar su gira Mil batallas y de haber estrenado la canción Ausente, compuesta por Pablo Alborán. Una letra que, aunque ella no lo ha confirmado, todo hace pensar que está dedicada a su ex pareja.

Esta visita a El Hormiguero seguro que dará grandes momentos, aunque lo tendrán complicado para competir contra Joaquín Sánchez, que cerrará la semana de entrevistados. El ex jugador del Real Betis está ya centrado en su labor como directivo del equipo de sus amores y en su faceta como presentador de éxito.

Con estos invitados el espacio de Siete y Acción tendrá que plantar cara a Jorge Javier Vázquez y sus Cuentos Chinos, que también contarán con nombres muy conocidos en su plató durante su semana de estreno. Por el momento las audiencias acompañan a los de Antena 3, que han vencido con claridad a su nuevo competidor en la misma franja horaria.