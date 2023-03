‘El Hormiguero’: José Mota desvela el origen de una de sus frases más famosas

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa continuó la semana con la visita de los actores y humoristas Pepe Viyuela y José Mota, que acudieron para presentar su nueva película, El Hotel de los líos, que llegará a los cines este viernes 24 de marzo.

«Los dos idiotas de García y García se vuelven a encontrar en la vida y empiezan a sufrir y a disfrutar. Llevaban un tiempo y llevaban, por tanto, un tiempo más felices el uno sin el otro», indicó Pepe Viyuela sobre la trama de la película.

Una de las frases que más utiliza José Mota tanto en sus programas como en sus personajes es «las gallinas que entran por las que salen», durante la entrevista en El Hormiguero, Pablo Motos le preguntó por el origen de esta frase.

Este viernes @JoseMotatv y Pepe Viyuela estrenan “El hotel de los líos”, un spinoff de García y García #MotaViyuelaEH pic.twitter.com/cV1eWglwIw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 21, 2023

«El otro día cenamos con Miguel Ángel Revilla y él dijo que sabía de dónde habías sacado esa frase: ¿Originalmente te la dijo el cántabro por primera vez?», le preguntó el presentador al cómico. «No, está basada en hechos reales. Es una historia que pasó en mi tierra», respondió José Mota.

«Antes, en las casas de los pueblos tenían corrales y colindaban entre edificaciones. Entonces, había gallinas que saltaban de un corral a otro porque no vuelan pero semivuelan. Y un día un vecino le dijo a otro: ‘Perdóname, me faltan cuatro gallinas, no las habrás visto en tu corral, ¿no?’. Y el otro contestó: ‘Yo no he visto nada’», comenzó a explicar.

«Total, que pasó un mes, y saltaron ocho gallinas del corral de éste al del otro. Y le dijo: ‘Me vas a perdonar, fíjate lo que es la vida, me faltan cuatro gallinas a mí’. Y el otro le respondió: ‘No hagas números, las gallinas que entran por las que salen’. Y de ahí viene, la ley de la compensación», relató el invitado.