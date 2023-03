‘El Hormiguero’: Kiko Veneno desvela la historia que hay detrás de la canción ‘Joselito’

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa comenzó la semana con la visita del músico Kiko Veneno, que acudió a presentar Un día Lobo López, el documental que ha hecho sobre su nuevo álbum Échate un cantecito, que acaba de cumplir 30 años.

El documental narra el proceso de creación, en el año 1992, de su álbum Échate un cantecito, un disco que marcó un punto de inflexión en su carrera en la música y que incluía canciones como Joselito, Echo de menos, Lobo López o En un Mercedes blanco.

Al comienzo de la entrevista, Kiko Veneno reconoció que fue un disco que marcó un antes y un después en su vida. «Para mí fue el disco que permitió vivir de la música. Este disco se grabó en Londres, el año de la Expo 92′. Yo tenía 40 años, y antes no vivía de la música».

Kiko Veneno contó cómo empezó a tocar la guitarra: «Yo empecé a tocar la guitarra cuando cogí una hepatitis con 22 años, tenía los ojos amarillos, me puse un tocadiscos y una guitarra. Allí me envicie con ella. Más tarde empecé a escribir mis primeras canciones. Mis letras no sabía que podían llegar a algún lado y fue Raimundo Amador el que me incitó a tocarlas y cantarlas».

Además, reveló una anécdota de una de las canciones más significativas de su carrera, incluida en el álbum Échate un cantecito: «La canción de Joselito está basada en un marinero que conocí en Conil que venía todas las noches al bar que tenía allí».

Pablo Motos le sacó el tema de las adicciones en la música: «La droga y el alcohol han ayudado mucho a la música», comentaba el presentador de El Hormiguero. «Tú escribiste la canción Un día Lobo López puesto de un supositorio para los vértigos», le recordó al invitado.

«En esa época se veía normal estar colocado para tocar. A mí me daban ataques de vértigo de pequeño. . La siguiente vez que me dio un ataque de vértigo, me puse el supositorio, no solo se me quito y fue maravilloso y me dio mucha felicidad y escribí la letra de Un día Lobo Pérez en solo dos horas», recordó el artista.