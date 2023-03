‘El Hormiguero’: Emilia confiesa cómo fueron sus inicios en el mundo de la música

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega, con la artista argentina Emilia como invitada de la noche, que acudió por primera vez al programa, para hablar de su carrera en la música y presentar su nuevo single, titulado Tu Recuerdo.

Emilia habló de su nueva gira por España, y en especial, hizo hincapié en el concierto que realizará en Las Ventas de Madrid este viernes 17 de marzo. «Va a ser mi primer show en Madrid y estoy muy emocionada. Traigo mi primer álbum, ¿Tú crees en mí?, que lo publiqué el año pasado, y estoy muy contenta», expresó la artista.

En cuanto a su nuevo single, Emilia señaló que: «Es un tema nostálgico, es una canción que me invitó a colaborar Wisin, que es una leyenda del urbano, junto con Lyanno y la verdad que ha sido un honor para mí poder hacer esta canción con ellos. He cumplido un sueño».

Emilia mantiene una relación sentimental con Duki, quien visitó el plató de El Hormiguero hace tan solo unas semanas con motivo de sus conciertos en España. Por lo que Pablo Motos le preguntó sobre cómo era una relación entre dos de las estrellas de la música argentina del momento.

«La verdad es que nos entendemos muy bien. Por suerte, al hacer lo mismo, hemos sabido entender nuestras carreras y nos acompañamos en la distancia. Son muy importantes las videollamadas para saludarnos, para saber cómo nos ha ido el día, para contarnos nuestras cosas… La verdad es que por ahora lo llevamos muy bien», señaló la artista.

Actualmente Emilia atraviesa un momento muy dulce. No obstante, recordó en El Hormiguero cómo fueron sus inicios en el mundo de la música. . «Yo subía covers a mi Instagram y tenía una mínima posibilidad porque no tenía muchos seguidores de que un productor me pudiera ver», recordó.

«Mi vida cambió un día entrando en una banda muy conocida en el Cono Sur con la que empecé cantando ante 12.000 personas», expresó la artista, que además recordó que le dijeron sus padres al principio: «Les dije que quería vivir de la música y mi padre me dijo que si no aprobaba el examen de acceso para estudiar música tenía que volver a la panadería a amasar medialunas».