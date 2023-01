‘El Hormiguero’ recibe hoy a la hincha más internacional del Atlético de Madrid

El Hormiguero se prepara para despedir la semana por todo lo alto con una invitada internacional de altos vuelos. Además de hablar de su carrera como cantante podrá hablar de su relación con el Atlético de Madrid, equipo al que está unido de una forma muy especial.

Pablo Motos y las hormigas más famosas de la televisión recibe a una de las aristas argentinas más de moda en todo el planeta gracias a sus canciones. Tini Stoessel debutará como invitada del show de Antena 3 para hablar de su próxima gira, que le llevará por toda España.

La argentina se prepara para un 2023 en el que recorrerá todo el país con once fechas en las principales ciudades: A Coruña, Barcelona, Córdoba, Cádiz, Fuengirola, Valencia, Gran Canaria, Murcia, Roquetas de Mar y Sevilla. El 17 de septiembre la cerrará por todo lo alto en el Wizink Center de Madrid.

Además, la cantante podrá promocionar Muñecas, su último single que estará dentro del disco Cupido, que publicará el próximo 17 de febrero. Será el cuarto trabajo de larga duración de su carrera y con el que espera seguir rompiendo récords.

Aunque se trata de una estrella mundial, especialmente gracias a su pasado como actriz Disney, la invitada de El Hormiguero tiene un vínculo muy especial con España en los últimos años. Tras su relación con el actor y modelo Pepe Barroso el amor la vuelve a unir a nuestro país.

Tini es la pareja del futbolista del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul, por lo que la capital española es un lugar al que vuelve de forma habitual cada vez que puede para estar junto a su chico. Los rumores entorno a la pareja comenzaron a finales de 2021, pero no fue hasta 2022 cuando ambos confirmaron su amor.

«Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa», escribía el futbolista en Instagram.

Ambos viven a caballo entre Argentina y Madrid, por lo que en un futuro tendrán que tomar una decisión para poder compartir juntos más tiempo, aunque no será fácil. Mientras él tendrá que cumplir con sus compromisos en Madrid con su club, la invitada de El Hormiguero es toda una estrella en todo el planeta, por lo que sus giras la llevarán por medio mundo.