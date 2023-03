‘El Hormiguero’: Guaynaa confiesa cómo consiguió superar su adicción a las drogas y al alcohol

El Hormiguero terminó la semana con la visita de Lele Pons y Guaynaa. Los artistas acudieron al programa de Antena 3 para presentar su primer disco conjunto, titulado Capitulaciones, tras haberse dado el sí quiero a principios de este mes, en una boda celebrada en Miami con más de 350 invitados.

Los artistas explicaron que en su nuevo discos sus fans se van a encontrar desde reggaetón hasta pop urbano, pasando por bachata, baladas y techno. «En realidad este disco es un plan para estirar nuestro tiempo de luna de miel, para pasar más tiempo juntos», explicaron.

Durante la entrevista, Pablo Motos quiso saber como se enamoraron la venezolana y el puertorriqueño «Yo fui el primero que me acerqué y le dije que sentía que me gustaba y que sentía que me estaba enamorando, pero ella me contesto: Muchas gracias», recordó Guaynaa. «Es que yo no quería nada en ese momento», se excusó Lele.

Pablo Motos destacó que Lele Pons ayudó a Guaynaa a superar hace dos años sus adicciones, un asunto del que el invitado nunca había hablado en público, no obstante, consciente de la influencia de El Hormiguero, decidió hablar del asunto en el programa para mandar un mensaje de esperanza a las personas que puedan estar pasando por una situación similar.

«Quiero que sea la primera y la última vez que hable de esto. Nunca antes lo había dicho, pero yo tuve una adicción a las drogas y estuve internado y me rehabilité. Me di cuenta de que iba a perder a Lele si seguía en ese mundo, así que gracias a ella, a mis padres y a mi fuerza de voluntad cumplí con la rehabilitación y ahora estoy gozando de mi vida nueva», aseguró el artista-

En cuanto a la rehabilitación, Guaynaa explicó que «la rehabilitación del alcohol es mucho más fuerte que la rehabilitación de la mayoría de las drogas, por la dependencia física. Ahora bien, es algo que requiere mucha determinación, mucha prudencia y un cerebro que esté siempre alerta. Tienes que estar muy pendiente a lo que sientes en tu cuerpo para evitar recaer», explicó mientras Lele le miraba sin poder contener las lágrimas.