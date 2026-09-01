El hijo de Fani Carbajo le regala 20.000 euros: los problemas con Hacienda a los que se enfrentaría

Fani Carbajo, conocida ex participante de La isla de las tentaciones y Supervivientes, siempre se ha mostrado muy orgullosa de sus hijos. Tal y como ella misma ha contado, fue madre muy joven de su hijo, Emilio. Un pequeño al que ella sola sacó adelante, a pesar de los baches que le llegó a poner la vida. Ahora, el chico tiene 18 años y es un empresario de éxito. Y es que la influencer ya había revelado que a su hijo le iba muy bien a nivel de ganancias. Pues, llega a facturar hasta 50.000 euros al mes con su imperio empresarial.

Según se ha podido saber, Emilio comenzó un comercio electrónico a los 16 años. Siempre tuvo claro que quería triunfar como empresario, motivo por el que se llegó a ir de España para trabajar. Y es que no le va nada mal. Hace unos días, el joven compartió en redes sociales la emotiva llamada telefónica que tuvo con su madre, Fani Carbajo. Un intercambio de palabras donde el chico la sorprendió con un inesperado regalo económico. «Tengo un regalito para ti, mira tu cuenta del banco», le dice.

Fani Carbajo a su hijo, Emilio: «Estoy flipando ahora mismo»

Tras unos segundos, Carbajo accede a su cuenta bancaria y el silencio que procede a la llamada no deja indiferente. La influencer no puede evitar mostrar su asombro. «Emilio, que pone 20.000 euros. ¿Esto es una broma o es verdad? Estoy flipando ahora mismo», le responde ella. Pues, está sin palabras. Ante ello, el joven se sincera con su madre y le dedica unas bonitas palabras.

«No es una broma. Tú me has dado todo en la vida, has dado todo por mí», le recuerda él. Emocionada por su gesto, Fani Carbajo le responde a su hijo que todo lo que ha hecho por él, desde que nació, ha sido fruto de su amor y deber como madre. «Yo lo he hecho porque te amo y era mi deber sacarte adelante», señala. Y es que la ex participante de La isla de las tentaciones tiene una situación económica bastante estable gracias a sus proyectos. Pero, su hijo ha querido ayudarla de alguna manera.

Pues, seamos honestos, 20.000 euros no le vienen mal a nadie. «Yo sé que tú no estás mal económicamente, pero te lo agradezco de esta forma. Me ha salido del corazón, disfrútalo», comenta Emilio. «¿Tan bien te va, hijo? Pero, esto para qué es. Emilio, es tu dinero, es lo que tú has trabajado», señala ella. Bionix Academy y las tiendas online del joven están despegando por todo lo alto y la influencer cada vez está más estupefacta. «Muchísimas gracias, estoy muy orgullosa de ti. No lo vuelvas a hacer, yo estoy tan orgullosa de ti que prefiero que esos logros sean para ti», le deja claro Fani en la llamada.

¿Qué problemas puede tener Fani con Hacienda por este regalo de su hijo?

Aunque se trata de una maravillosa jugada de marketing, podría no ser más que un vídeo publicitario y que este regalo no se hubiese producido y sólo sea una forma de atraer alumnos a su academia. Pero, en caso de que sea algo real, regalar 20.000 euros a un familiar, aunque sea entre padres e hijos, puede acarrear más de un dolor de cabeza si no se hace con cuidado.

El principal escollo es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Fani Carbajo deberá declarar este dinero ante Hacienda en un plazo de 30 días, y si la operación no se formaliza correctamente (lo ideal es hacerlo ante notario o con un documento que deje constancia clara), se puede perder el importante descuento fiscal que existe en muchas comunidades autónomas para donaciones familiares.

A esto se suma el riesgo de que el banco, al detectar una transferencia elevada desde el extranjero, pida justificar el origen del dinero como medida de control frente al blanqueo de capitales, lo que puede generar retrasos o preguntas incómodas si no hay papeles que lo respalden. Recordemos que Emilio vive actualmente en Bali y le ha hecho -según el vídeo- una transferencia internacional de más de 23.000 dólares, algo que no todo el mundo suele recibir a no ser que se hagan negocios en el extranjero.

En este caso conviene explicar que Fani sí que recibiría dinero en dólares de compañías como Instagram y TikTok por el pago de la monetización de sus contenidos en redes sociales, además de las colaboraciones con marcas. Por lo tanto, no sería tan extraño para su entidad bancaria que reciba una alta cantidad desde el extranjero.

Otro punto delicado surge cuando quien recibe el ingreso es autónomo, como podría ser el caso de Estefanía, que trabaja como influencer en redes sociales y es socia -junto a su marido Fran y a dos amigos- de un restaurante en Leganés. Si el dinero entra en una cuenta vinculada a su actividad profesional, Hacienda podría confundirlo con un ingreso no declarado del negocio en lugar de una donación, con consecuencias en la declaración de la renta y el IVA.

Por eso los expertos recomiendan usar una cuenta personal distinta y dejar muy claro el concepto de ‘donación’ en la transferencia. Además, si quien envía el dinero vive fuera de España, pero mantiene vínculos económicos con el país, deberá aclarar su situación fiscal para evitar que Hacienda le reclame impuestos por partida doble, como es el caso de Emilio, aunque no sabemos si tributa en España desde que se marchó a Bali.

Por lo tanto, Fani Carbajo y su hijo deberán hablar con sus asesores fiscales, si es que los tienen, para saber cómo deben actuar ante este regalo, que se puede convertir en un problema con Hacienda si no lo gestionan como es debido.