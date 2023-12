«Digo adiós a la putería»: las redes alucinan con la pedida de la influencer ‘La hija del jeque’

El poder de Tik Tok e Instagram es cada vez más grande, tanto que sirve para que personas que son completamente desconocidas para el gran público sean ídolos para millones de jóvenes. Es el caso de la influencer La hija del Jeque, que ha protagonizado uno de los vídeos más virales del momento al contar con su habitual naturalidad su pedida de mano con el cantante West Dubai.

La murciana, es natural de la localidad de Mazarrón, se ha convertido en una de las estrellas del mundo de la belleza gracias a su mezcla de humor y de consejos para sus seguidores. Ha maquillado a artistas como Bad Gyal, Sita Abellan o La Zowi, además de colaborar con algunas de las marcas más grandes del sector.

Su último éxito en la red ha sido el vídeo con el que ha anunciado que se compromete de forma oficial con su novio, todo con una ceremonia que ha contado en un vídeo que ya es toda una joya en Tik Tok e Instagram. El ‘gran pedío’, como así lo llama, acumula más de un millón de visitas en apenas unas horas.

Junto a sus grandes amigas organizó una gran fiesta en su propia casa en la que reunió a sus más cercanos. El primero vestido que lució fue del diseñador Antonio Acosta, una prenda de pedrería con la que deslumbró a todos.

Antes de la llegada del novio ha podido disfrutar de una gran fiesta solo con su gente, además de recibir varios regalos. El que más le ha gustado ha sido una Air fryer, el electrodoméstico de moda desde hace meses y que, tal y como dice, utilizará mucho. ¿Se pasará al mundo de las recetas de cocina?

«Llegó el momento en el que dejé la putería», así anuncia la llegada de Rachid, el nombre real del cantante West Dubai, su pareja. «Cuando yo llegué se quedó como cucaracha con Raid: muerto patas arriba», así ha contado el momento de su entrada al salón con todos los invitados.

No ha faltado el momento anillo que La Hija del Jeque no ha podido describir mejor: «Menudo pedrolo, cariño. Ese anillo brilla más que el futuro de mis enemigas». Pero ahí no acabaron las sorpresas, ya que la influencer quiso tener un bonito detalle con su futuro marido y se puso un kaftán como homenaje, debido a que su familia es marroquí.

El vídeo termina con una reflexión que es la que más ha gustado a todos sus seguidores y a los que, por un motivo u otro, han aterrizado en este vídeo: «Ahora soy una mujer pedía, le digo ‘adiós’ a la putería, al menos de momento».