‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Orhan, muy afectado tras ver a su madre

Hermanos, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

El pasado lunes 25 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Orhan se está recuperando de la puñalada recibida por proteger a su sobrino. Inevitablemente, y dadas las circunstancias, Ömer da el paso de hacer las paces con él. Al fin y al cabo, le salvó la vida.

Orhan sobrevive y se reconcilia con Ömer: «Ahora puedo dormir en paz» ❤ #Hermanos ¡Menudo momentazo! ⬇ https://t.co/4OS9eFWBnc ⬇ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) March 26, 2024

En cuanto a Aybike, somos testigos de cómo no puede evitar mostrarse profundamente disgustada con Sengül. ¿El motivo? No puede evitar creer firmemente que la madre de Elif seguiría viva si Sengül no se hubiera acercado a ella. Akif da el paso de matricular a Mahir en el colegio y, además, se muestra decidido a que sea su chofer.

El sicario, por su parte, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para pedir más dinero a Sevval. Si no accede al chantaje, irá a la policía. La respuesta de Sevval no tarda en llegar, y es echarle de casa. Tras esta crucial conversación, el sicario llama a Suzan y le hace saber que la muerte de Ahmet, en realidad, no fue un accidente.

En el último capítulo de #Hermanos: El plan de Şevval fracasa y los Eren conocen a su abuela. 💥👏 Todos los detalles: https://t.co/kr93ZJePFG ⬅ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) March 26, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Orhan se mostrará profundamente afectado tras ver a su madre. Y todo porque piensa que les abandonó, haciendo posible que estuviera muchos años sin saber si estaba viva o muerta.

Ella confesará que se tuvo que ir por culpa de su marido pero, a pesar de los intentos, Orhan no querrá escuchar sus explicaciones. Berk, por su parte, notará a Aybike tremendamente rara y creerá que le está evitando desde hace días. Así pues, llegará a una conclusión: pensará que es mejor cortar su relación.

#Audiencias | @antena3com, LÍDER del Prime Time (15,4%), a 5 puntos de su competidor 🥇 #Hermanos25Mar, LÍDER con un 14,2% de share y

+1M de espectadores de media 👥 La serie alcanza 2,3 M de espectadores únicos en su emisión pic.twitter.com/ylnnwTVwwz — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 26, 2024

Como no puede ser de otra manera, ella romperá a llorar al estar tremendamente afectada. Y todo porque no le podrá contar que Elif es su hermana y Ayla, en realidad, no es su madre biológica. Unos hombres apuñalarán al sicario por lo que Suzan tratará de ayudarle.

En sus últimas palabras, éste le confesará que fue él quien cortó los frenos de la furgoneta. Eso sí, morirá antes de decir quién le contrató. Sevval, por su parte, acudirá a la policía afirmando que Suzan ha acabado con la vida del sicario. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.