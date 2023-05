Hailey Baldwin desvela su preocupación a la hora de tener hijos con Justin Bieber

Desde que se casaron, los rumores sobre un posible embarazo de Hailey Baldwin y Justin Bieber han sido constante. Sin embargo, la pareja ha desmentido todos los rumores habidos y por haber, incluso revelando que la modelo padece quistes de ovarios. Y ahora, ha vuelto a ser ella la que ha revelado una razón de peso por la cual todavía no han sido padres.

Durante una entrevista reciente con The Times, Hailey se ha sincerado sobre su deseo de convertirse en madre junto a Justin Bieber. No obstante, el acoso mediático que sufre a diario, unido a los problemas de salud del artista y el año tan complicado que está atravesando, han dificultado el proceso.

«¡Literalmente me paso el día llorando por esto! Tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo. Pero ya es duro que la gente hable sobre mi esposo o sobre mis amigos. No me quiero ni imaginar tener que enfrentarme a la gente diciendo cualquier cosa sobre un bebé», declara la modelo en la entrevista con el citado medio.

No obstante, Hailey Baldwin no descarta tener hijos en un futuro próximo, pues asegura que es uno de los mayores deseos que tienen Justin y ella. «Solo podremos hacerlo lo mejor que sabemos para criarlos y que se sientan queridos y protegidos».

«Él sigue siendo la persona a la quiero volver, corriendo si hace falta… Puede que vuele a algún sitio para hacer un trabajo, pero no puedo esperar a volver pronto y poder pasar un rato juntos. Siento que eso se debe al esfuerzo que hemos hecho por ambas partes», explica la modelo.

Por otro lado, en la citada entrevista revela que de aquí a cinco años espera haberse convertido en madre. «A veces tengo esta clase de pensamiento profundo de ‘solo tenemos una oportunidad en la vida’, así que se intenta hacer todo lo posible para asimilarlo y disfrutarlo y querer a los míos y lo que hago. Eso es lo realmente importante para mí», concluye.