Gypsy Rose Blanchard: quién es, por qué acabó en la cárcel y dónde ver el documental de su trágica historia

Puede que su nombre te suene familiar, y no es para menos. Durante los últimos días el mundo entero ha vuelto a sacar a la luz el nombre de Gypsy Rose Blanchard, una joven de 32 años que acaba de salir de la cárcel tras haber cumplido condena por el asesinato de su madre.

El caso de Blanchard recorrió el mundo entero cuando en el 2015 tuvo lugar el asesinato de Clauddine ‘Dee Dee’ Blanchard. Debido a ello, la joven fue condenada a 10 años de prisión. Pero, ¿qué le llevó a querer cometer dicho crimen?

#GypsyRoseBlanchard has spent 8 years in prison, & is due to be released tomorrow, 28 DECEMBER‼️ now aged 32.

she & then boyfriend #NicholasGodejohn killed her mom #DeeDee who for years subjected Gypsy to painful medical procedures she never needed.

thoughts?👀🤔

