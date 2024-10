‘Gran Hermano’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 17 de octubre?

Como ya es habitual cada semana, Gran Hermano regresó al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de una nueva gala. La semana pasada, los concursantes realizaron sus respectivas nominaciones, dejando con ello una larga lista de candidatos a salir de la casa de Guadalix de la Sierra. A lo largo de los días, la organización ha ido revelando el nombre de los participantes que menos votos en contra tenían, saliendo así de la lista de nominados. Pero, esta situación no la experimentaron Edi y Silvia. La pasada noche del 17 de octubre, ambos pasaron a la sala de expulsión del programa para enfrentarse al veredicto final de la audiencia.

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, Jorge Javier Vázquez se dirigió a los concursantes y les comunicó que Silvia era la expulsada de la semana. «Me ha sorprendido, por un lado. Pero por otro lado, no sabía si esta sensación de tranquilidad era precisamente porque me quedaba o porque no era algo tan bueno… Sino porque podía estar tranquila por mi paso por el concurso. Puedo estar contenta y voy a ver a los míos», dijo la expulsada. Pero, fue minutos después cuando la joven descubrió que su paso por el programa no había sido tan digno de recordar como ella se pensaba.

Como es habitual en la temática del concurso, los expulsados son trasladados automáticamente al plató de Telecinco para ser entrevistados por Jorge Javier Vázquez. Durante este encuentro, el comunicador siempre se muestra muy sincero y honesto con los concursantes. Pues, si tiene que darle su opinión respecto a su paso por el reality, nunca se anda con rodeos.

De esta manera, el catalán le preguntó a Silvia por qué creía que había sido la expulsada de la noche. «No lo sé, Jorge. Al final, creo que al igual que hay gente que no me quiere dentro, hay gente que no me quiere aquí, entonces… No sé por qué», señaló la joven. Ante sus palabras, el presentador de Gran Hermano se dirigió a Elsa y le preguntó qué opinaba ella.

«Creo que porque no has aportado mucho. Yo en las conversaciones que he tenido, tu persona me gusta, pero creo no te has abierto. De ti lo que se ve desde fuera eres tú con tu hermana maquillándoos y bailando en las fiestas delante del espejo», ha dicho firme. Unas palabras con las que la expulsada se quedaba muy desconcertada.

Jorge Javier Vázquez a Silvia: «Demasiado tocador, poco Gran Hermano»

«Mi sensación ha sido otra. Ha sido diferente. Pienso que he aportado, que he vivido la experiencia. Creo que no es fácil», se defendió Silvia. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez se mostró muy contundente y le dijo a la expulsada lo que opinaba él.

«Demasiado tocador, poco Gran Hermano», sentenció. Completamente descolocada por las palabras del presentador, Silvia quiso señalar algo. «Yo lo he vivido de otra manera», dijo. «Así lo ha vivido el público, hay que pensar por qué estás aquí», le respondió a modo de reflexión.