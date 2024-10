Si hay dos concursantes de Gran Hermano que han estado al borde de caer en la tentación han sido, sin lugar a duda, Violeta y Edi. Los jóvenes han dejado claro que lo de ellos es una atracción que ha nacido desde el primer día que se vieron en la casa de Guadalix de la Sierra. Por ello, y tras casi dos meses de idas y venidas, ambos han terminado dando rienda suelta a la pasión. Una situación que ya veían venir sus compañeros de concurso, pero que jamás se imaginaron que ocurriría tan explícitamente. De hecho, el momento ha generado tanta curiosidad entre los concursantes que algunos han comentado lo que iban viendo.

Todo sucedió cuando cuando Edi y Violeta se besaban apasionadamente en el jardín. Sin poder contenerse más, ambos se trasladaron hasta la habitación. Allí se encontraba Juan durmiendo, pero eso no fue un impedimento para la pareja. Pues, Edi le preguntó a Violeta si se animaba a dar el paso, a pesar de que su compañero de concurso estaba al lado. «Está Juan ahí», señalaba la joven. «Está durmiendo, no se puede enterar», le respondió Edi. Sin pensárselo demasiado, la pareja procedió a cumplir sus ansiados deseos. Pero, Juan sí se despertó de su reparador sueño. Pues, los sonidos que hacían sus compañeros no le dejaron descansar.

Lo sucedido estaba siendo presenciado por algunos concursantes, quiénes no se podían creer que Edi y Violeta no tuviesen ningún tipo de pudor. «Está ahí encima», le decía Óscar a Ruvens desde fuera de la habitación. «¡Mira, mira, mira!», señalaba el vasco. «Es explícito a otro nivel eh», aseguraba Ruvens. El siguiente en quedarse mirando la escena fue Manu, quien no podía evitar su asombro.

«Yo eso no lo hago aquí», comentó Laura, por su parte. Fue entonces cuando Adrián apareció y le dio un consejo a sus compañeros. «No seáis mirones», dijo. Pero, los concursantes seguían comentando el apasionado encuentro de Edi y Violeta. «Ahora es Edi quien está arriba», «Se ha salido» o «¡Ánimo!», fueron algunos de sus comentarios.

Tras terminar el encuentro, llegaron los arrepentimientos. «Como se vea esto…», comentaba Violeta al terminar. «No te rayes», le respondió su enamorado. Pero, lo que terminaría molestando a la joven serían los comentarios de Manu a Edi. «Se ha escuchado: ‘Me corro, me corro’, como si estuvierais aquí», le contó a su compañero en privado.

Violeta en Gran Hermano: «Me estoy arrepintiendo de todo ahora mismo»

Violeta estaba preocupada por tanto secretísmo entre Edi y Manu, por lo que Jorge se sinceró con ella. «Aunque parezca que no, se escucha todo», le dijo. Fue entonces cuando le contó a su compañera lo que Manu le estaba diciendo a Edi. Una situación que enfadó mucho a Violeta.

«¿Qué dice Jorge de que me iba a correr? Ala, a tomar por c***», le dijo. Pero, por mucho que su chico intentase animarla, ella seguía muy inquieta. «Cuanta más bola le des tú, más van a focalizarlo. Deja el tema y ya está», le señalaba Edi. «Me estoy arrepintiendo de todo ahora mismo», admitía muy frustrada. Pues, una de las cosas que más le preocupaban a la joven era lo que podía llegar a opinar su madre. «Me dijo que no hiciese nada en la tele», concluyó.