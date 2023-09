Grammy Latinos 2023: lista completa de nominados

El próximo mes de noviembre Sevilla acogerá la 24ª edición de los Grammy Latinos. Los galardones más importantes de la música latina a nivel internacional saldrán por primera vez de Estados Unidos para celebrarse en la capital andaluza. Un evento único, del que poco a poco se van conociendo más detalles.

Esta semana, La Academia Latina de Grabación ha comunicado la lista de nominados de todas las categorías de los premios. Una lista en la que se encuentran varios artistas de nuestro país, entre ellos Alejandro Sanz, Rosalía y Pablo Alborán.

A pesar de que la edición de este año se celebrará en España, hay otro país muy protagonista en esta nueva edición de los Grammy Latinos: Colombia. Y es que tres artistas colombianos lideran las nominaciones, con un total de siete cada uno: Shakira, Karol G y Camilo.

Es un honor para nosotros anunciar a los Nominados para la 24.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY 🎶 É uma honra para nós anunciar os indicados para a 24ª Entrega Anual do #LatinGRAMMY 🎶 https://t.co/ev11X9ruky — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) September 19, 2023

En cuanto a la lista de nominados en las principales categorías de los premios Grammy Latinos 2023, nos encontramos con algunas sorpresas y con muchas caras conocidas de anteriores ediciones, no obstante, un año más ha habido protestas en las redes sociales al no encontrarse con nombres que les gustaría ver entre los nominados.

Por otro lado, cabe recordar que las canciones y álbumes incluidos en la lista de nominados se corresponden al período de tiempo comprendido entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.

Nominados a los Grammy Latinos 2023

Grabación del Año

No es que te extrañe – Christina Aguilera

Carretera y manta – Pablo Alborán

Déjame llorarte – Paula Arenas y Jesús Navarro

Shakira: BZRP Music Sessions, vol. 53 – Shakira

Si tú me quieres – Juan Luis Guerra

Mientras me curo del cora – Karol G

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Ojos marrones – Lasso

La Fórmula – Maluma y Marc Anthony

Despechá – Rosalía

Correcaminos – Alejandro Sanz

Álbum del Año

La Cuarta Hoja – Pablo Alborán

A Ciegas – Paula Arenas

De Adentro Pa Afuera – Camilo

Décimo Cuarto – Andrés Cepeda

Vida Cotidiana – Juanes

Mañana Será Bonito – Karol G

De Todas las Flores – Natalia Lafourcade

Play – Ricky Martin

EADDA9223 – Fito Páez

Escalona Nunca Se Había Grabado Así – Carlos Vives

Canción del Año

Amigos – Pablo Alborán y María Becerra

Ella baila sola – Eslabón Armado y Peso Pluma

BZRP Music Sessions #53 – Shakira

NASA – Alejandro Sanz y Camilo

Si tú me quieres – Fonseca y Juan Luis Guerra

TQG – Karol G y Shakira

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Ojos marrones – Lasso y Sebastián Yatra

Nuevo Artista

Borja

Conexión Divina

Ana del Castillo

Natasha Felcäo

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timo

Álbum Vocal Pop

La cuarta hoja – Pablo Alborán

Beautiful Humans Vol.1 – AleMor

De Adentro Pa Afuera – Camilo

La Neta – Pedro Capó

Tu historia – Julieta Venegas

Álbum Vocal Pop Tradicional​

A ciegas – Paula Arenas

Que me duela – Camilú

Corazón y flecha – Manuel Carrasco

Décimo cuarto – Andrés Cepeda

Placeres y pecados – Vanesa Martín

Canción Pop

Déjame llorarte – Paula Arenas y Jesús Navarro

Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53 – Shakira

5:24 – Camilo

Bailo pa ti – Monsieur Periné

Contigo – Sebastián Yatra y Pablo Alborán

Fusión/Interpretación Urbana​

La Jumpa – Arcangel y Bad Bunny

Ojalá – María Becerra

BZRP Music Sessions #52 – Quevedo y Bizarrap

TQG – Shakira y Karol G

YANDEL 150 – Yandel y Feid

Interpretación Reguetón

Automático – María Becerra

La Receta – Tego Calderón

Feliz Cumpleaños – Feid

Gatúbela – Karol G y Maldy

Hey Mor – Ozuan y Feid

Álbum de Música Urbana

Xtassy – Akapellah

Saturno – Rauw Alejando

3Men2kbron – Eladio Carrión

Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum – Feed

Mañana Será Bonito – Karol G

Alma – Nicki Nicole

Canción de Rap/Hip Hop

Pá Gana – Akapellah

Coco Chanel – Eladio Carrion & Bad Bunny

Le Pido a Dios – Feid & Dj Premier

Autodidacta – Jnoa

Dispara – Nicki Nicole & Nilo J

Pregúntale a tu papá por mí – Vico C

Canción Urbana

La Jumpa – Arcangel y Bad Bunny

Automático – María Becerra

BZRP Music Sessions #52 – Quevedo y Bizarrap

Mi Mejor Canción – Gocho y Farruko

TQG – Shakira y Karol G

Yandel 150 – Yandel y Feid

Álbum de Rock

Íntimo extremo – 30 años

Cowboys de la A3 – Arde Bogotá

De la tierra III – De La Tierra

Dopelganga – Eruca Sativa

Solo D’Lira – Molotov

Canción de Rock

Los perros – Arde Bogotá

Depredadores – De La Tierra

Leche de tigre – Diamante Eléctrico y Adrián Quesada

Gris – Juanes

El piso es lava – Todo Aparenta Normal y An Espil & Evlay

Álbum de Pop/Rock

El Diablo En El Cuerpo – Alex Anwandter

Trinchera Avanzada – Babasonicos

El Hombrecito Del Mar – León Gieco

Vida Cotidiana – Juanes

Tripolar – Usted Señalemelo

Despídeme De Todxs – Juan Pablo Vega

Canción Pop/Rock

Alaska – Bunbury

Amantes – León Larregui

Caminar Sola – Julieta Venegas

¿Dónde Se Llora Cuando Se Llora? – Francisca Valenzuela

Ojos Marrones – Lasso

Señorita Revolución – Bruses

Álbum de Música Alternativa

Martínez – Cabra

Nacarile – iLe

Bolero Apocalíptico – Monsieur Periné

Mesa Dulce – Dante Spinetta

Reputa – Zahara

Canción Alternativa

Anastasia – Cami

Cicatriz radiante – El David Aquilar

Traguito – iLe y Mon Laferte

Aleros/Pompeii – La vida Boheme

El lado oscuro del corazón – Dante Spinetta

Álbum de Salsa

Catarsis – Daniel Darcourt

Voy a ti – Luis Figueroa

Cambios – Willy García

Niche Sinfónico – Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

Tierra y Libertad – Plena 70 Salsa Orchestra ft. Alain Perez y Jeremy Bosh

Debut y segunda tanda (deluxe) – Gilberto Santa Rosa

Álbum de Merengue y/o Bachata

Cuatro26 – Manny Cruz

Road Trip – Manny Manuel

Trópico, vol.2 – Pavel Núñez

Fórmula vol.3 – Romeo Santos

A mi manera – Sergio Vargas

Canción Tropical

Ambulancia – Camilo & Camila Cabello

Día De Luz – Pablo Milanés & Juanes

El Merengue – Marshmello & Manuel Turizo

La Fórmula – Maluma & Marc Anthony

Que Me Quedes Tú – Techy Fatule

Si Tú Me Quieres – Fonseca & Juan Luis Guerra

Álbum Cantautor

Nueve – Santiago Cruz

Los Mejores Años – Joaquina

De Todas Las Flores – Natalia Lafourcade

Tierra De Promesas – Maréh

El Equilibrista – Juan Carlos Pérez Soto

Canción Cantautor

La raíz – Valeria Castro

1.200 kilómetros – Santiago Cruz

Si me matan – Silvana Estrada

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Tu historia, la mía y la verdad – Juan Carlos Pérez Soto

Canción Regional Mexicana

Ella Baila Sola – Eslabón Armado y Peso Pluma

Alaska – Camilo y Grupo Firme

Aclarando La Mente – Joss Favela

La Siguiente – Kany García ft. Christian Nodal

UN X100TO – Grupo Frontera y Bad Bunny

Álbum de Música Flamenca

Pura Sangre – Israel Fernández

Por la Tangente – Diego Guerrero

Quejíos de un Maleante – Omar Montes

Camino – Niña Pastori

Prohibido el Toque – Juanfe Pérez

Compositor del Año

Edgar Barrera

Kevym Mauricio Cruz

Felipe González Abad

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Elena Rose

Productor del Año

Edgar Barrera

Bizarrap

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Julio Reyes Copelo

Marcos Sánchez

Vídeo Musical Versión Corta

Podcast/Pedra Memória – Kayode

Fixação – Luthuly featuring Nave

Estás Buenísimo – Nathy Peluso

No Quiero Ser un Cantante – Sen Senra

DESCARTABLE – Wos

Vídeo Musical Versión Larga

Camilo: el primer tour de mi vida – Camilo

Donde Machi Álbum Completo – Dawe x Damper

Fanm Zetwal, una historia de vida y milagros – Farm Zetwall

Universo K23 – Flakka

Patria y vida: the power of music – Beatriz Luengo y Yotuel Romero