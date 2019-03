‘Got Talent’: Un concursante consigue leer la mente de Risto Mejide en directo

Risto le da las gracias a un concursante de 'Got Talent' por haberle hecho volver a creer

Un lunes más, las audiciones de ‘Got Talent’ volvieron a las pantallas para descubrirnos grandes talentos de nuestro país. Como siempre, hubo música, baile, risas, improvisaciones y mucho trabajo detrás de cada actuación, todo para hacerse un hueco en la final. Eva Isanta y Risto Mejide entregaron el último pase directo e incluso hubo algunos concursantes que consiguieron dejar con la boca abierta a los jueces.

Y en esto de dejar con la boca abierta, se llevó la palma Juanma González, un mentalista que consiguió dos cosas a cada cual más difícil: La primera, dejar sin palabras a Risto Mejide, y la segunda, leerle la mente. Convirtiendose en la actuación más sorprendente de la noche.

Se trata de un mentalista llegado desde Valencia, que como el mismo dice, juega con la magia, la psicología y la sugestión. “Todos estamos hechos de historias, y la mía en este programa empezó con este número, 37681, que me tocó en la prueba” así comenzó su actuación. Juanma ha pisado el plató con aplomo “Voy a intentar leer vuestras mentes” dijo mucha seguridad, ante la cara de incredulidad del juez más duro, Risto Mejide, pero lo consiguió, sacó una libreta, y en cada una de sus páginas había escrito el nombre de un lugar.

Le pidió a Risto y a Paz Padilla que la abriesen al azar y recordasen el nombre del sitio que estaba escrito en la página. Les pidió a ambos que, en caso de tener recuerdos en ese lugar, pensasen en ellos y cosntruyesen imágenes allí. A Risto le dijo que era “un lugar personal para ti”, concretando después “¿Es posible que estés vestido de una forma un poco rara?” a lo que el publicista respondió riendo “Qué cabrón”. Para finalizar, el mentalista concluyó: “Y veo que estás con alguien, que es tu mujer. No quiero entrar demasiado en detalle…Pero ya veo qué lugar es, voy a escribirlo aquí…Egipto” ante la mirada atónita de Risto Mejide al no creerse que lo hubiera adivinado.

A pesar de haber sorprendido a Risto, no consiguió hacer lo mismo con Paz Padilla, aunque también adivinó su lugar. La gaditana afirmó “No ha sido fácil porqué yo he visto el truco y tú lo sabes”. Aun así, el mentalista se llevó los tres síes por parte de Edurne, Eva y Risto. “Hay algo más importante que si se ve o no lo que hay detrás. Aquí hay un artista que ha defendido su número como pocos y a mí me has hecho volver a creer. Un mentalista como él merece un sí” concluyó Risto.