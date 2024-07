Gorka Ibarguren destapa los secretos de ‘Supervivientes’: «Existen historias que se fuerzan o exageran»

No es ningún secreto que Supervivientes 2024 ha sido una de las ediciones más seguidas de la historia del reality. Aunque Pedro García Aguado consiguiera convertirse en el ganador, lo cierto es que ha habido numerosos protagonistas que se han ganado el cariño de los espectadores. Un claro ejemplo lo encontramos en Gorka Ibarguren.

El ex participante de Supervivientes 2024 se quedó a las puertas de la Gran Final tras un ajustadísimo duelo con Rubén Torres. Varias semanas después de ese instante, Gorka Ibarguren ha concedido una entrevista a nuestros compañeros de El Diario Vasco donde ha dado a conocer varios de los secretos que esconde este concurso.

Entre otras cuestiones, reconoció que el reality es realmente extremo a nivel psicológico: «Me di cuenta en cuanto aterricé en Honduras que aquello, más que un concurso de supervivencia, es un reality como Gran Hermano pero en una isla», reconoció el ex participante de Supervivientes 2024.

#honduras #telecinco #gorkaibarguren ♬ sonido original – El Diario Vasco @diariovasco Entrenador personal, amante de la naturaleza y un deportista nato. Así es el oiartzuarra Gorka Ibarguren. Fue el quinto clasificado del programa ‘Supervivientes’ de Telecinco y uno de los guipuzcoanos más mediáticos del momento tras su primera participación en ‘El Conquistador’ de Televisión Española y su posterior paso por la isla. Un ‘reality show’ que ha pulverizado todos los récords de audiencia respecto a ediciones anteriores, catapultando a sus protagonistas a un éxito complicado de digerir. Ibarguren nos descubre todos los secretos del concurso. ✍️Lee la entrevista completa en www.diariovasco.com #supervivientes

Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, también ha querido pronunciarse ante la supuesta manipulación de los contenidos por parte del programa. Según su experiencia, Gorka ha reconocido lo siguiente: «Lo que sucede allí es todo cierto, pero reconozco que sí existen historias que se fuerzan o exageran. La audiencia manda».

El ex superviviente quiso aprovechar la ocasión para ir mucho más allá: «A la productora le puede interesar que nos comportemos de una manera determinada, pero luego está en nuestras manos ser independientes o convertirnos en marionetas. Yo siempre me he posicionado en el primer grupo», reconoció.

Lejos de que todo quede ahí, Gorka Ibarguren reconoció que su novia lo pasó realmente mal durante su participación en Supervivientes 2024: «Que millones de personas hablen sobre una posible infidelidad no es plato de buen gusto». Recordemos que el vasco fue señalado por un presunto beso con su compañera Marieta.

Además, aprovechando esta entrevista, el vasco ha reconocido que llegó a robar varias latas de Coca-Cola, así como otros productos: «Aprovechaba las largas noches para escaparme, cogérselas al equipo técnico de la edición de Italia y, una vez terminaba la hazaña, enterrar las latas en la arena para que nadie sospechara», confesó.

Por si fuera poco, el joven quiso compartir otra información: «Los Cayos Cochinos están protegidos. Es otra de las grandes sorpresas que te llevas al llegar allí y de lo que nadie te habla». Y añadió: «No se puede cazar nada, solo pescar y no todas las especies. Y los cocos que se comen son los que caen del árbol».