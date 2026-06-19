Gloria Camila estalla contra Rocío Carrasco: «Voy a luchar por mis derechos como hija que soy también»

La serie documental de Rocío Jurado está dando mucho de qué hablar, de eso no cabe duda. Según se ha presentado, se trata de un proyecto que muestra y rinde homenaje a la vida de la fallecida artista. Eso sí, hasta cierta etapa de su vida. Por ello, su hija mayor, Rocío Carrasco, se encuentra al mando de este trabajo dirigido por Alexis Morante y lo hace como productora ejecutiva. Y es que, gracias a ella se ha conseguido aportar contenido jamás visto y exclusivo. Sin embargo, el trabajo que se está ejecutando no está sentando bien a Gloria Camila.

Por todos es sabido que Rocío Carrasco no mantiene relación con los miembros de la familia Cano. Sus hermanos y ella tienen contacto cero desde hace años. De hecho, no han sido pocas las ocasiones en las que lo han dejado claro en sus entrevistas televisivas. Por ello, en el programa de El tiempo justo no han dudado en preguntarle a Gloria Camila respecto al documental que se está realizando de Rocío Jurado. Y es que, la colaboradora televisiva, de 30 años, lo tiene claro.

Gloria Camila, sobre el documental: «Ella ante una jueza dijo que no había ningún documento, ahora aparece»

Antonio Rossi, colaborador del programa, le ha dado su opinión al respecto a su compañera. De esta manera, le ha dicho que Rocío Carrasco muestra señales de «volver a intentar hacer algo». Y es que nunca deja indiferente con sus movimientos. «Parece que ella sola maneja y os reduce al resto a la mínima expresión», le dijo a Gloria Camila. Ella, por su parte, ha revelado que el director de la docuserie contactó con su tía Gloria y su tío Amador.

Ellos se lo contaron a su padre, José Ortega Cano. «Era un papelillo en un capitulito pequeño, luego se enteran de que está detrás mi hermana y deciden declinar la invitación. No he visto nada», informa. Asimismo, respecto a la idea de contar la vida de la cantante, pero solo hasta su matrimonio con Pedro Carrasco, no le ha hecho gracia. «Su vida fue mucho más larga que la boda con Pedro Carrasco y ser madre de Rocío», ha señalado.

Pues, fue cuando Jurado estaba con Ortega Cano que Gloria y su hermano llegaron a la familia, por adopción. La colaboradora ha contado que, siempre que Rocío Carrasco hace algún homenaje a su madre, los excluye. Pues, claramente, no quiere saber nada de ellos. «No aparecemos mis hermanos, mis sobrinos ni mi padre, no es nada nuevo, pero yo también voy a luchar por mis derechos como hija que soy también», ha asegurado.

Asimismo, se ha informado que mucha de la información exclusiva que aparecerá en el documental forma parte de esos «diarios no revelados» que Jurado le habría entregado a su hija mayor. «Ella ante una jueza dijo que no había ningún documento; ahora aparece. Eso que se lo explique a la jueza. Ella está diciendo que ha aparecido ahora el diario. Legalmente, hay que llevarlo. Yo por lo legal siempre. Mi intención es ser conocedora de lo que se va a hacer sobre mi madre. Le guste más o menos, es mi madre y tengo el mismo derecho», ha sentenciado.