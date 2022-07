Gloria Camila se cierra las cuentas en redes sociales por este motivo

Gloria Camila está viviendo un momento bastante complicado. La joven lleva semanas en el foco mediático, debido a la segunda parte de la docu serie de su hermana, Rocío Carrasco, y por la polémica entrevista de Ana María Aldón en el programa Déjate Querer.

Las declaraciones de Ana María Aldón, los rumores de la separación de su padre con la colaboradora y todos los demás asuntos familiares, han tenido consecuencias en las redes sociales, donde los haters no han dejado de acosar e insultar a Gloria Camila durante los últimos días.

Cansada de tener que leer cada día mensajes muy duros, Gloria Camila ha tomado una drástica decisión: cerrar su perfil de Twitter. De esta forma, con esta medida espera dejar de sufrir el acoso que llevaba sufriendo durante los últimos días.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado también ha tenido que leer como se hablaba sobre su supuesta mala relación con Ana María Aldón. De hecho, la hija de esta última, Gema Aldón, explicó hace unos días que no tiene ningún tipo de relación con la hija pequeña del diestro.

«No hay relación, las veces que nos hemos visto ‘hola y adiós’. Hay cosas y actitudes que no me gustaban con mi madre y decidí apartarme. Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo corto rápido, pero no me gustan muchas actitudes con mi madre. Los gestos, las miradas… creo que mi madre vale mucho más de cómo la valoran», aseguró durante su última entrevista.

En esa línea, Gema López desveló que la joven había bloqueado a la hija de Ana María Aldón en Instagram, algo que ella misma confirmó: «Sí le he escrito algún mensaje a Gloria Camila. Soy persona, es mi madre, y me duele. Son muchas cosas. Le mandé un mensaje y no tuve respuesta y me ha bloqueado», confesó.