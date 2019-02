‘GH Dúo’: Antonio Tejado, celoso y preocupado por la vida de Candela fuera de la casa

La historia de Tejado y Candela sigue dando de qué hablar

La vuelta de Fede, Candela y Sofía Suescun a ‘GH Dúo’ para conseguir la repesca está dando mucho de qué hablar. Sobre todo, por la relación que estos mantienen o mantenían con Ylenia, Tejado y Albalá, respectivamente.

La historia de Antonio Tejado y Candela parece que no tiene fin. Los que entraron a concursar juntos como ex pareja, llevaron una relación de tira y afloja dentro de la casa. Al ser expulsada Candela, Antonio aprovechaba para mantener un romance con otra de las concursantes, María Jesús Ruiz, que también entró en el programa con el que fuera su pareja.

Dicho romance duró poco, y los ‘grandes hermanos’ pasaron de comerse a besos a lanzarse duros reproches.

Ahora, con Candela de nuevo en la casa para optar a ser la repescada, los papeles han vuelto a estar sobre la mesa. Esta entrada no dejó indiferente a su ex, que explicaba el nerviosismo con el que la recibió: “No me la esperaba allí, pensé que era mi madre que venía a darme un beso. Puede que por eso no me explicase bien”.



Todo empezó cuando Antonio Tejado intentaba sacar información del exterior a los expulsados, preguntándole a Fede Rebecchi si su ex estaba rehaciendo su vida o no. El italiano le contestó diciendo: “ella puede hacer lo que le de la gana”, respuesta por la que el susodicho se mostró molesto, alegando: “Somos dos personas que nos hemos querido mucho y eso queda ahí, si lo negamos sería mentir a la gente”. El concursante reconocía así que no le gustaría nada que la que fuera su chica encontrara de nuevo el amor con otra persona.

Rápidamente, las redes montaron en cólera y lanzaron múltiples críticas para el sevillano, y lo tachaban de egoísta justificando que él también había intentado mantener una relación con María Jesús Ruiz. Aunque parece ser que le salió el tiro por la culata.