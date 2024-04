Toñi Moreno no se corta con el invitado de ‘Gente Maravillosa’: «Cuando quieras te quiero a ti»

Gente Maravillosa regresa una semana más con nuevos invitados a su plató para emitir nuevas cámaras ocultas dedicadas a la concienciación social. Para hoy, Toñi Moreno tendrá en el plató a dos actores muy conocidos y que comenzaron una bonita amistad sin que el público lo sepa.

El programa recibe a Jesús Castro, protagonista de series como El Príncipe y películas como El Niño -con la que se dio a conocer-. El actor caerá en las garras del programa y saldrá en defensa de una madre que está siendo humillada por su hija ante los clientes de una tienda de ropa. Él, lejos de quedarse parado, decide tomar cartas en el asunto y pararle los pies a la joven por su comportamiento.

El tonteo de Toñi Moreno con su invitado de Gente Maravillosa

El gaditano no es nada amigo de los medios de comunicación, tanto que ha tenido varios encontronazos con la prensa rosa, pero en el plató de Canal Sur romperá su coraza para confesar que ahora mismo no tiene pareja y que está en un proceso de quererse a sí mismo. La presentadora se sumará y no podrán evitar tener un momento muy divertido en el que no descartan darse una oportunidad como pareja.

La única condición de Toñi será que el actor acepte a su hija Lola, algo que él acepta siempre y cuando ella haga lo mismo con Zeus, su perro, al que considera como su hijo.

El futbolista David Barral entrará en el programa para mandar un mensaje a su amigo, ya que los dos son gaditanos viviendo en Madrid. Pero no es el único amigo de Jesús que estará presente, ya que Juan José Ballesta estará en el plató para darle una sorpresa. Ambos compartieron las cocinas de MasterChef Celebrity en la misma edición, aunque Castro no ha dudado en dejar claro que su experiencia allí fue mala.

El madrileño también hablará de su vida personal durante su visita, ya que contará que hizo con el premio Goya por su interpretación en la película El Bola, que le lanzó al estrellato siendo solo un niño. También contará como es la relación con Vero, la que ha sido su pareja durante 15 años y con la que tiene un hijo, después de haber roto hace tres años.

Además de famosos, el programa de Canal Sur también tendrá a una anónima que demostrará que es una persona maravillosa en una cámara oculta que el programa le ha preparado. Rocío se encontrará con un hombre que decide abandonar a su suegra en una parada de autobús y salió en su ayuda.

Este gesto le ha servido para que el programa le conceda el título de Gente maravillosa, pero también para cumplir su sueño de viajar hasta Fátima, en Portugal.

Esto y mucho más se podrá ver a las 22:45 h en Canal Sur.