La Ruleta de la Suerte ha tenido un concursante muy especial en la tarde del miércoles 20 de noviembre gracias a todo un mito que ha vuelto a un plató de televisión. Nada más comenzar el programa Jorge Fernández ha querido destacar que todo un ganador del Bote de Pasapalabra estaba participando, aunque el dinero que podía llevarse era mucho menor. El protagonista es Eduardo Benito, que ha reaparecido en televisión después de haber pasado por uno de los especiales del concurso de Roberto Leal. Pese a ser un mito, no todos los espectadores recordarán su cara, ya que su bote, que fue de récord, se lo llevó en el año 2006, cuando todavía se emitía en Antena 3 y no había saltado a Telecinco.

Eduardo ha aprovechado el momento de presentar a los concursantes para contar cómo es su vida 18 años después de aquella gesta. «Vengo de un pueblo de aquí al lado que se llama Daganzo de Arriba. Estudié Ingeniería, pero luego lo dejé por el negocio familiar, que es el mundo del embutido ibérico», unas palabras que han provocado los comentarios de todos por el gran cambio que ha tenido. Tras bromear con haber llevado alguno de sus productos, ha dejado claro que no había hecho para que no se pudiese pensar que era un soborno. Ha sido después de las bromas cuando ha pasado a explicar lo que ocurrió en el año 2006, cuando se llevó uno de los botes más grandes de la historia del concurso del famoso Rosco y que hasta hace muy poco ha sido récord.

«Llegué a concursar a Pasapalabra y el primer día me llevé el Bote», ha dicho. Lo cierto es que la suya fue una gran maniobra, ya que solo necesitó una tarde para llevar una impresionante cantidad. «Estaba muy alto y he tenido el récord hasta que me lo quitó Rafa Castaño el año pasado», con esta frase ha levantado la curiosidad de todos por saber cuánto había ganado.

Lo cierto es que Eduardo se llevó 2.190.000 euros, una cantidad que la decirla ha provocado los gritos de todos, aunque esta vez no han sido pedidos por el regido del programa, la persona que suele dar órdenes al público para que canten o aplaudan.

Jorge se ha llevado las manos a la cabeza, aunque tenía malas noticias para él por su paso por La Ruleta de la Suerte. «¿Te llevaste dos millones de pavos? Buah, qué pasada. Pues siento decirte que aquí te vas a llevar un poquito menos», le ha explicado entre risas.

Eduardo ha dejado claro que sabía que el premio sería menor, aunque acudía con mucha ilusión. Lo cierto es que las cosas no le han ido nada bien y al final del programa sólo ha podido irse con 350 euros, muy lejos de esos más de dos millones de euros.

La vuelta de Eduardo Benito a Pasapalabra

En el año 2022 participó en la Copa de Maestros, el torneo que el concurso junto a otros ganadores y concursantes míticos de diferentes etapas como fueron Carlos Adán, María Hernanz, Fran González, Antonio Ruiz, Susana García, Marta Sierra y Juanpe Gómez. Eduardo cayó en cuartos de final en su enfrentamiento con Antonio Ruiz, que terminó siendo el ganador final.