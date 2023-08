Frank Cuesta advierte a la familia de Daniel Sancho: «Se van a arruinar»

Frank Cuesta se ha vuelto a sincerar sobre el caso de Daniel Sancho. El leonés ha concedido una entrevista para el canal de Un tío blanco hetero, en el que ha abordado problemas que podría tener el hijo de Rodolfo Sancho debido a la repercusión mediática que está teniendo su crimen.

La policía tailandesa ha puesto al mando de la investigación a Big Joke, uno de los investigadores más reconocidos de la isla, un hecho en el que Frank Cuesta ha hecho hincapié para recalcar la repercusión del caso en Tailandia. «Si tú dices que es una mi**rda la Policía, la investigación. Esto no le beneficia», explica.

Por otra parte, Frank Cuesta ha dejado claro que el hijo de Rodolfo Sancho cumplirá la condena en Tailandia al menos los primeros ocho años: «A partir del sexto año pueden comenzar los trámites para el traslado a España, que se calcula que son dos o tres años. Por eso se habla de ocho años. No se puede extraditar porque el delito se ha hecho en Tailandia. Lo que se pide es un amparo porque no hay acuerdo de extradición», explica.

Por otro lado, Frank señala que el crimen se cometió en una isla llena de cámaras: «Da igual que estuvieras amenazado, da igual que fuera con o sin premeditación. Tú has cometido un delito de matar a alguien, cortarle en trozos. Da igual si eran amantes o no. Este caso lo tiene todo porque además le han pillado 80.000 euros en la habitación. Si hubiera un tercero y es tailandés no le hubieran pillado», explica.

Además, señala que no le hace ninguna gracia que parezca que la víctima es Daniel cuando «la verdadera víctima es un médico colombiano». «Da igual si tenía una psicopatía o lo que sea. En Tailandia le van a juzgar porque ha matado un tío y lo ha cortado a trozos», recalca.

Por otro lado, señala que: «La familia tendrá que venir aquí y si hablan mal les perjudica». Y debido a su experiencia tras el paso en la cárcel de su ex mujer, Yuyee, habla con conocimiento de causa. «Se van a arruinar. Yo me dejé mucho dinero para que mi exmujer saliese viva de la cárcel. Ella salió de la cárcel, estuvo muy bien cuidada y aún así no es la misma persona».