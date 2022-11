‘First Dates’ | Yuleima, protagonista por un error geográfico: “Valencia está en Andalucía, ¿no?”

El pasado jueves 10 de noviembre First Dates regresó una noche más a Cuatro para presentar a la audiencia los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Una velada donde pudimos conocer a parejas como la formada por Yuleima e Hipólito, dos jóvenes con los gustos muy claros.

«Me considero el novio perfecto para algunas mujeres, para otras, quizás no tanto. Tener a un rubio con ojitos claros es peligroso, un arma de doble filo», comentó el argentino en su presentación. Y es que, el entrenador personal afincado en Valencia, no dudó en señalar qué es lo que más le gusta de una mujer.

Poliamor, ¿sí o no? 🤔 Lo único que tenemos claro es que se pilla antes a un muggle que a un cojo 🧙‍♂️ Las parejas de #FirstDates10N ya nos confirmaron sus reservas. ¡Os esperamos en una hora! pic.twitter.com/lZMJxY6LZH — First Dates (@firstdates_tv) November 10, 2022

«Las tetas de una mujer no me llaman mucho la atención, pero su culo sí, bien de sentadillas y si no, estoy yo. Necesito a una mujer con caderas hermosas», añadió. Fue entonces cuando conoció a Yuleima, su cita de la noche, una joven canaria que lo dejó completamente prendado desde el primer momento.

Y es que, nada más entrar por la puerta del restaurante de First Dates, Hipólito no pudo evitar mostrar su emoción. «¡Uf que pibón! Es justo lo que estoy buscando, mucho culo y poca teta», señaló. Respecto a su propio físico, Yuleima comentó: «No me voy besando con cualquiera, me veo demasiado guapa para que algunos puedan ir diciendo que se enrollaron conmigo».

Al ver al soltero, la canaria no dudó en preguntarle de dónde era, pues le vio cara de «vikingo o de por ahí», pero el entrenador le sacó de su error entre risas. «Soy argentino», le dijo. Al respecto, ella le explicó que era de Las Palmas de Gran Canaria, momento en el que él le dijo que estaba afincado en Valencia, lo que despertó la duda de la soltera.

«Voy a quedar como una inculta porque no sé donde está esa ciudad», señaló la joven, que le dijo al argentino: «Eso está por abajo, por Andalucía, ¿no?», le preguntó la comensal. Pero Hipólito la corrigió: «Está al lado de Barcelona».

Al concluir la noche, en la decisión final de First Dates, el argentino señaló que le gustaría seguir conociendo a Yuleima en una segunda cita. Unas declaraciones con las que ella estuvo de acuerdo, pues quiere «ver si se gana un beso».